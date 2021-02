Teresa Giudice a de nouveau l’air de l’amour et c’est grâce à son nouveau petit ami Luis Ruelas.

Les vraies femmes au foyer du New Jersey star s’ouvre sur sa relation comme jamais auparavant dans une interview exclusive avec E! Nouvelles. En fait, la star de Bravo attribue à ses parents décédés sa romance naissante.

« Je sais que ma mère et mon père m’ont envoyé mon petit ami. Ils l’ont fait, toi maintenant, parce que mon père m’a quitté et il est comme ‘tu ne peux pas rester seul’ alors je sais qu’il me l’a envoyé », a déclaré Teresa à E! avant la semaine prochaine RHONJ première de la saison 11. « Lui et ma mère, ils l’ont vraiment fait. Je le jure, je leur ai demandé de m’envoyer une personne incroyable et puis je l’ai rencontré quelques semaines plus tard dans la même rue. »

La rencontre de Teresa et Luis était vraiment le destin, comme elle l’a expliqué: « Je passais à côté du Jersey Shore et il faisait ses valises pour rentrer chez lui. » Ils sont ensemble depuis.