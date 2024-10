Teresa Giudice rend visite à sa fille Milania, 18 ans, à l’Université de Tampa pour le week-end des parents

Teresa Giudice et son mari, Luis Ruelas, ont soutenu sa fille Milania lors du week-end des parents à l’Université de Tampa.

La star de « Real Housewives of New Jersey », 52 ans, s’est rendue sur Instagram jeudi pour partager des moments mémorables du voyage avec ses abonnés.

« Week-end des parents @milania.ggiudice ❤️ », la mère de quatre enfants sous-titré deux photos — une d’elle posant avec son mari et sa jeune fille de 18 ans, et une autre avec seulement Teresa et Milania.

Teresa Giudice et son mari, Luis Ruelas, ont assisté au week-end des parents à l’Université de Tampa pour soutenir sa fille Milania. Teresa Giudice/Instagram

« Week-end des parents @milania.ggiudice ❤️ », Teresa a sous-titré une publication sur Instagram jeudi. Teresa Giudice/Instagram

Milania, 18 ans, a également profité de TikTok pour partager une vidéo « Préparez-vous avec moi » mettant en vedette sa mère. Milania Giudice/TikTok

Dans la première diapositive, Teresa portait un ensemble décontracté – mais élégant – composé d’un chemisier noir associé à une taille haute bleue. FreddyStore jean skinny (199$). Elle a complété son look avec des baskets noires Tom Ford.

Milania, quant à elle, portait un chemisier vert Shein et un jean skinny bleu taille haute semblable à celui de sa mère. L’étudiante a associé son look à des talons nus et à un look glamour bronzé.

Dans la deuxième diapositive du message, Teresa a troqué son chemisier contre un haut dos nu en cuir et un pantalon noir.

Pendant ce temps, sa fille a opté pour un body nude associé à un jean et des baskets.

Dans le clip, la star de « RHONJ » portait un chemisier noir associé à un jean skinny bleu. Milania Giudice/TikTok

Milania a révélé que son chemisier vert venait de Shein. Milania Giudice/TikTok

Peu de temps après que la personnalité de Bravo ait partagé la publication, beaucoup de ses fans ont profité des commentaires pour réagir.

« J’adore les cheveux de Milania! » un admirateur a écrit, tandis qu’un autre a ajouté: « Wow Milania EST mini Teresa. »

Plusieurs autres ont également souligné que Teresa et Milania ressemblaient à de « vrais JUMEAUX 😘 ».

Pendant ce temps, un autre fan a applaudi Ruelas pour sa participation à l’événement. « Quel beau beau-père qui est présent dans sa vie et qui se montre pour elle. Tellement sympa 😊 », ont-ils commenté.

Le week-end des parents survient deux mois après que Teresa ait déposé sa fille dans son dortoir. Milania Giudice/Instagram

Milania, en larmes, s’est accrochée à sa mère lorsqu’elle a été déposée à l’Université de Tampa en août. Teresa Giudice/Instagram

Milania s’est également rendue sur TikTok le même jour pour partager une vidéo « Préparez-vous avec moi » du week-end de fête avec sa mère.

« Ma mère est en fait ma meilleure amie, je l’aime tellement », a-t-elle déclaré dans le message.

« J’adore sortir avec ma mère ! Elle est la meilleure de tous les temps. Je n’ai pas de maman ordinaire – j’ai une maman cool, les gars.

Le mois dernier, Teresa a également rendu visite à sa fille Gabriella à l’Université du Michigan. Instagram/teresagiudice

La mère de quatre enfants s’est rendue sur Instagram le 4 octobre pour partager des photos de ce week-end particulier. Instagram/teresagiudice

La sortie du week-end des parents à Tampa, en Floride, survient également un mois après que Teresa ait rendu visite à sa fille Gabriella à l’Université du Michigan.

Teresa a partagé des photos de ce week-end où elle a célébré l’anniversaire de la jeune fille de 20 ans sur Instagram le 4 octobre.

Teresa partage également ses filles Gia, 23 ans, et Audriana, 15 ans, avec son ex-mari, Joe Giudice, avec qui elle a été mariée de 1999 à 2020.