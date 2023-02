Teresa Giudice réagit au fait que Margaret Josephs quitte son mariage tôt – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Charles Sykes/Invision/AP/Shutterstock

Thérèse Giudice50 ans, parle d’elle Les vraies femmes au foyer du New Jersey co-vedette Marguerite Josephs55 ans, quittant son mariage tôt pour soutenir Mélisse et Joe Gorga de retour en août. La beauté de la réalité, qui s’est mariée Luis « Louie » Ruelas lors d’une somptueuse cérémonie, a déclaré que la créatrice de mode n’aurait pas dû venir du tout si elle n’avait pas l’intention de rester, dans une nouvelle interview avec E ! Nouvelles. “Si elle soutenait Melissa, elle n’aurait jamais dû venir du tout”, a-t-elle déclaré au point de vente, faisant référence au drame qu’elle a eu avec les Gorgas, ce qui les a empêchés d’assister à sa journée spéciale.

Teresa a continué à admettre que Rachel Foudaun nouveau casting RHONJ députée, lui a dit qu’elle manquerait le grand jour en raison du drame. “C’est ce qu’un véritable ami fait vraiment, pas seulement essayer de venir, bien sûr, pour ne pas manquer un mariage épique de l’année pour une séance photo et ensuite partir”, a-t-elle déclaré. “Si vous soutenez votre amie, elle n’aurait pas dû venir du tout.”

Malgré la déception de Margaret, Teresa a déclaré que le mariage était tout ce qu’elle espérait et qu’elle était ravie de cet événement mémorable. “Je voulais seulement que les gens soient là qui voulaient être là”, a-t-elle expliqué. “Et j’ai vraiment ressenti l’amour dans la pièce. Louie et moi, tous ceux qui étaient là, nous avons ressenti l’amour. C’était tellement incroyable, ça l’était vraiment.

Contrairement à Margaret, Melissa et Joe ont sauté le mariage de Teresa et Louie en raison d’une bagarre explosive qui a éclaté entre eux et Teresa lors du tournage de la finale de la saison 13 encore à diffuser de RHONJ. Cela aurait été causé par Teresa répétant des rumeurs selon lesquelles Melissa aurait trompé Joe avec un ami de longue date Nick Barrotta, ce que le couple a démenti. Après le combat et le mariage, Margaret a expliqué pourquoi elle avait choisi de partir plus tôt.

“J’ai essayé de faire de mon mieux pour toutes les parties impliquées”, a-t-elle déclaré sur le Reali-Thé virtuel podcast. “Je voulais soutenir Teresa, mais Melissa et Joe n’étaient pas là, et je suis si proche d’eux, et je ne pouvais pas danser toute la nuit en sachant que mes amis les plus proches ne vont pas bien.”

Le premier épisode de la 13ème saison de RHONJ premières le mardi à 21 h HE. Le combat entre Teresa et les Gorgas devrait être diffusé plus tard dans la saison.

