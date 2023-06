Teresa Giudice quitte la réunion de ‘RHONJ’ après que Gia ait dit que Joe Gorga avait menti – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Le drame familial se poursuit dans la troisième partie de la réunion de la saison 13 de Les vraies femmes au foyer du New Jersey prévu pour la première le 13 juin. Au cours d’une aperçu du clip de la réunion choquante partagée le 12 juin, star de la série Thérèse Giudice51 ans, a quitté le plateau en larmes après son frère, Joe Gorga43 ans, a été appelé pour avoir menti sur sa nièce, Gia Giudiceles commentaires de son mariage avec Mélissa Gorga44. Lorsque Bravo exec Andy Cohen55 ans, a demandé à Teresa si elle avait dit une fois que son frère « pourrait faire mieux » que Melissa, elle a catégoriquement nié avoir dit ce commentaire.

#RHONJ Aperçu de la réunion : après que Gia se soit sentie méprisée par Joe, Teresa éclate en sanglots ! pic.twitter.com/csrz3jvjKl – Reines de Bravo (@queensofbravo) 12 juin 2023

« Je n’ai jamais dit que je jure sur mes quatre filles », a déclaré l’homme de 51 ans à Andy. Joe est intervenu et a remis les pendules à l’heure. « Elle n’a pas dit ça ! Elle n’a pas dit ça ! s’est-il exclamé avant d’ajouter que la fille de Teresa, Gia, lui aurait dit cela. Lorsque l’oncle de Gia a déclaré que la jeune femme de 22 ans l’avait « appelé » en disant cela à propos de sa tante Melissa, Teresa n’a pas tardé à appeler sa fille au téléphone pour corroborer son histoire. Andy a sauté sur le téléphone et a demandé à Gia si elle avait dit à Joe qu’il pouvait « faire mieux que Melissa », ce à quoi elle a expliqué que ce n’était pas le cas.

« Je l’ai appelé à propos du mariage en lui disant qu’il devait faire ce qu’il fallait », a commencé à expliquer Gia dans le clip. « Que Nonna et Nonno les regardent de haut et ma mère voulait qu’il l’accompagne dans l’allée. Je ne lui ai jamais dit qu’il pouvait faire mieux que ma tante Melissa. Et c’est triste, zio Joe, que tu essayes de me traiter de menteur. Après que la fille de Teresa ait dit au revoir à Andy, Melissa est intervenue et a défendu son mari. « Pourquoi aurait-il jamais inventé quelque chose comme ça? » a demandé l’homme de 44 ans, auquel Teresa a répondu: « Parce qu’il est marié avec vous. »

Plus tard, la sœur de Joe a commencé à s’émouvoir en se rappelant la relation étroite entre elle et son frère avant leur querelle. « Je ne comprends tout simplement pas cela, j’ai toujours été gentille avec toi », a déclaré Teresa. « Je te fais toujours passer en premier. Nous étions les meilleurs amis. C’est absolument honteux. Je ne peux vraiment pas. Joe a hoché la tête et a accepté en ajoutant: « Je sais. » En s’éloignant du plateau et des caméras, Teresa s’est mise à pleurer. « Tu es putain de dégoûtant. Dégoûtant! » cria-t-elle à Joe. « Ce n’est pas comme ça que j’élèverais mes enfants, jamais ! » Melissa a ensuite déclaré que Teresa était « gênée » après que sa belle-sœur ait affirmé qu’elles devraient avoir « honte » d’elles-mêmes. Une fois que Teresa a frappé la porte de sortie, elle a crié: « Et ne me suis pas! »

Au cours de l’épisode du 16 mai, Joe a affirmé que sa nièce l’avait appelé et avait frappé sa tante. « Gia m’appelle et elle me dit : ‘Tu sais, j’ai entendu ce qui s’est passé. Nous pensons simplement que vous pouvez faire mieux. Maman pense que oui, nous le pensons tous », se souvient-il lors du clip confessionnel. Plus récemment, le 3 mai, Gia a dit à sa mère que Melissa l’avait « bloquée » sur tous les réseaux sociaux. « C’était juste bizarre. Un jour, je suppose, quelqu’un m’a dit qu’elle avait posté quelque chose sur moi, alors je suis allé voir, et je me suis dit : « Je suis bloqué sur tout », donc je suis bloqué sur tout ce qui vient d’elle », a déclaré Teresa. m’a dit sur sa mère, Namasté B****** podcast. La troisième partie de la réunion de la saison 13 devrait être diffusée sur Bravo le 13 juin à 21 h HNE.

