Teresa Giudice porte une mini robe blanche sans bretelles pour une douche nuptiale – Hollywood Life

Il est presque temps pour Thérèse Giudice50 ans, pour épouser son fiancé Luis « Louie » Ruelas. Les vraies femmes au foyer du New Jersey La star a célébré son prochain mariage d’été avec une belle douche nuptiale à Asbury Park, NJ au cours du week-end. Teresa portait une mini-robe corsetée blanche sans bretelles avec des détails en dentelle et des talons blancs. Elle a secoué un joli bronzage et a laissé tomber ses cheveux bruns lissés.

La douche nuptiale de Teresa a été suivie par la famille, les amis et quelques stars de Bravo, dont elle RHONJ co-stars Jennifer Aydin et Dolores Catane. Ils ont tous deux partagé des photos sur leurs pages Instagram respectives de l’événement. Jennifer portait une élégante robe bleu clair avec des talons assortis. Dolores portait une robe à fleurs brillante sur une photo de groupe que la fille de 9 ans de Jennifer Olivier est également apparu dans.

Les vraies femmes au foyer du Potomacc’est Ashley Darby est également allé à la douche nuptiale et a pris une jolie photo avec Teresa. Ashley se tenait à côté de la future mariée et portait une jolie minirobe rose avec un haut à volants. “Nous sommes tellement excités pour votre grand jour Tre !! ♥️ 👰🏻 », a écrit la résidente du Maryland dans sa légende.

Les invitations pour les noces de Teresa ont été envoyées plus tôt cet été et Chanteuse Ramona a divulgué les détails de la cérémonie sur les réseaux sociaux, ce qui a forcé Teresa à modifier certains plans de mariage. “J’étais comme, ‘Ramona, vraiment?’ ” raconte Teresa En plus aux MTV Movie & TV Awards 2022 : Unscripted. “Je suis comme, ‘Enlevez-le tout de suite!’ Et elle est comme, ‘Oh, mon Dieu, qu’est-ce que j’ai fait, qu’est-ce que j’ai fait?’ J’ai dit: “Enlevez-le simplement”, et c’était tout. Elle l’a fait. Teresa a également confirmé que Ramona est toujours invitée au mariage malgré l’incident.

Teresa et Luis se sont fiancés en octobre 2021 alors qu’ils étaient en vacances à l’Amanzoe Resort à Porto Heli, en Grèce. La romance de la mère de quatre enfants avec Luis a fait surface en novembre 2020, deux mois après avoir finalisé son divorce avec son ex-mari Joe Giudice50. Luis a finalement rencontré Joe, quand lui et Teresa se sont rendus aux Bahamas en mars 2021. Joe partage actuellement son temps entre les Bahamas et l’Italie en raison de son expulsion des États-Unis après son séjour en prison pour fraude.

Ce sera le deuxième mariage de Teresa. Ce sera forcément un événement énorme qui pourrait être filmé pour la série à succès Bravo. Presque tout le casting est invité, y compris sa belle-sœur Mélissa Gorga et sa rivale Margaret Josephs.