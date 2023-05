Teresa Giudice pleure sur le drame de Joe Gorga dans la bande-annonce spéciale de mariage Mopays.com

Voir la galerie





La remorque pour Thérèse Giudicespécial mariage, Thérèse se marie, est là! Les fans verront Les vraies femmes au foyer du New Jersey le mariage de la star avec Luis Ruelas sur Bravo le mardi 23 mai, et dans la bande-annonce, le drame est terminé Joe Gorga et Mélissa Gorga sauter le mariage. Teresa pleure avant les noces après son grand combat avec son frère et sa belle-sœur, qui se déroule lors de la finale de la saison 13 diffusée le 16 mai.

Les filles et le mari de Teresa ne sont pas contents qu’elle soit en larmes le grand jour. Luis s’en prend aux Gorgas en disant: «Si ces putains de gens publient un message de plus sur Instagram, je jure devant Dieu, je vais les enterrer si mal. ” Gia Giudice déclare que « c’est fini » avec Joe et Melissa « pour tout le monde », y compris ses trois sœurs.

Toutes les co-stars de Teresa sont au mariage, à l’exception de Melissa et Rachel Fouda. Dolores Catane et Jennifer Aydin sont demoiselles d’honneur, tandis que Marguerite Josephs est déchirée entre ses amitiés avec Teresa et Melissa. « Tout ce que je peux penser, nous sommes tous ici, et Melissa et Joe ne le sont pas », dit Margaret à Jackie Goldschneider et Jennifer Fesler au mariage.

Tant d’autres De vraies femmes au foyer des étoiles apparaissent dans Thérèse se marie bande-annonce. Kenya Moore, Dorinda Medley, Alexia Népola, Ashley Darbyet Chanel Ayan tous font la fête entre eux et avec les filles de Jersey au mariage. Bien sûr, il est également fait mention de la coiffure de mariage sauvage de Teresa qui a fait vibrer Internet.

Thérèse se marie sera diffusé une semaine après la finale, où une énorme bagarre se déroule sur la rumeur selon laquelle Melissa a trompé Joe. Jackie est apparu sur HollywoodLa Viec’est Faites attention Puh-Lease ! podcast en avril et a déclaré que la fête de la prohibition de Dolores, où se déroule la bagarre, était «l’événement le plus chaotique» auquel elle ait jamais assisté. Jackie a également déclaré que Teresa et Melissa étaient « complètement détruites » dans la finale.

La réunion de la saison 13 commencera à être diffusée la semaine après le spécial mariage. Andy Cohen a déclaré après l’enregistrement de la réunion que Teresa et Melissa étaient vraiment dedans. « Le niveau de – je ne dirai même pas de vitriol – je dirai la haine de Teresa et Melissa [have]… les gants sont enlevés », a déclaré Andy lors de son émission de radio. « Je n’ai jamais rien vu de tel, et la façon dont les deux allaient et venaient. »

