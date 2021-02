Teresa Giudice célèbre sa toute première Saint-Valentin avec son nouveau petit ami Luis Ruelas.

Les vraies femmes au foyer du New Jersey La star révèle comment elle et son homme passent leur week-end discret du V-Day, en disant à E! News exclusivement, « Il me surprend, je ne sais pas ce que nous faisons. Et dimanche nous serons à la maison avec les enfants, je vais cuisiner, faire des pâtes et de la sauce. »

La star de Bravo a ajouté: « Je n’aime pas sortir le jour de la Saint-Valentin, c’est fou. Même si je sais que tous les restaurants ouvrent dans la ville, ce qui est génial. Mais dimanche j’aime juste rester à la maison avec la famille . «

L’autre jour, Teresa s’est précipitée vers E! Nouvelles que ses quatre filles Gia, Milanie, Gabriella et Audriana ont déjà donné leur approbation à Luis après plusieurs mois de rencontres.

« Ils l’aiment, ils pensent qu’il est génial aussi, ce que je suis contente », a-t-elle partagé, ajoutant que son ex-mari Joe Giudice est d’accord. « Et Joe est heureux pour moi, je suis heureux pour Joe. En ce moment, il vit aux Bahamas, donc tout va bien. Nous sommes tous une famille heureuse, ce que je suis content. »