Pour Teresa Giudice, tout n’était pas mauvais en 2020.

Un an après s’être séparé de son mari de longue date Joe Giudice, la Vraies femmes au foyer du New Jersey star a évolué avec un nouvel homme. En novembre, la personnalité de la télévision a taquiné les fans à propos de son petit ami, qui E! Les nouvelles apprises plus tard sont Luis « Louie » Ruelas, homme d’affaires, compatriote du New Jersey et père de deux enfants.

Alors que Giudice a gardé ses mots sur lui au minimum, elle a récemment franchi une nouvelle étape dans leur romance – en devenant officielle d’Instagram. Le mardi 22 décembre, la maman de quatre enfants a posté une photo d’elle-même avec Ruelas sur sa page pour la première fois. À en juger par sa légende ultra douce, on dirait que cette paire va bien.

Comme elle l’a écrit, « La meilleure chose qui est sortie de 2020. »

Plus tôt en décembre, les deux hommes ont été photographiés par des paparazzi alors qu’ils sortaient pour un rendez-vous amoureux à New York. Ils n’étaient pas non plus timides à propos de PDA car ils ont été photographiés en train de s’embrasser et de se tenir la main pendant qu’ils marchaient ensemble. Le couple portait même des masques assortis.