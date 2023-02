Teresa Giudice et Melissa Gorga se disputent la famille – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Andrew Eccles/Bravo

L’épisode du 14 février de Les vraies femmes au foyer du New Jersey commencé sur une note légère avec Thérèse Giudice la planification de son mariage à la vitesse supérieure et la sortie de ses invitations. Mais cela a également déclenché une conversation embarrassante sur la disposition des sièges du mariage, ce qui a conduit à une bagarre entre Teresa et Mélisse Gorga sur la disposition des sièges chez Teresa noce – et oui, ils se sont déjà battus à ce sujet lors de la réunion de la saison 12. Mais avant d’en arriver là, nous devons discuter de la rencontre entre Teresa et Melissa à Los Angeles lors de la cérémonie des MTV Movie & TV Awards 2022.

Plus Les vraies femmes au foyer

Les filles de Jersey organisent une fête de fabrication de mozzarella dans un tout nouvel épisode de #RHONJ CE SOIR! 📸 : @daniellecabralofficial pic.twitter.com/fweMhy1m3c – Bravo (@BravoTV) 14 février 2023

Teresa et Melissa ont été invitées à présenter un prix ensemble, alors elles se sont chacune envolées pour Los Angeles avec leurs proches – Luis Ruelas et Joe Gorga — mais depuis que Melissa avait récemment appris que Luis la traitait de “peu sûre”, les choses étaient plutôt gênantes et “étranges”, selon elle. Cependant, lorsque Teresa a ensuite été interrogée sur leur séjour en Californie ensemble, elle a dit à quelques-unes des dames qu’elle et Melissa avaient passé un “bon moment” ensemble. De toute évidence, l’un d’eux mentait.

Quoi qu’il en soit, c’est à la soirée de fabrication de mozzarella de Danielle Cabral que Teresa a dit cela, et c’était avant que Melissa n’arrive à l’événement. Mais une fois que tout le monde était réuni, les choses ont empiré. D’abord, Marguerite Josephs confronté Jenifer Aydin de parler à son ex-meilleure amie et de “creuser” des informations sur elle. Alors, Dolorès Catane a été entraînée dans le combat, et comme elle et Jennifer avaient déjà du boeuf, le combat s’est encore aggravé et rien n’a été vraiment résolu.

Alors Teresa a pris Jennifer à part et a essayé de la calmer. Jennifer a dit qu’elle ne pouvait pas croire qu’elle devrait s’asseoir près de ces dames au mariage de Teresa, et cela a amené Teresa à réfléchir à sa disposition des sièges en général. Elle a donc reculé vers le groupe et a demandé aux dames ce qu’elles pensaient de l’absence de disposition des sièges au mariage. Elle a pensé que ce serait amusant de laisser tout le monde s’asseoir où ils veulent, et Margaret a dit que ce serait une bonne idée puisque la dernière fois qu’il y avait une disposition des sièges, les choses sont allées à gauche. Elle faisait manifestement référence à la douche nuptiale de Teresa, où Melissa aurait été projetée à une autre table alors qu’elle RHONJ alun Dina Manzô et la famille de Luis a obtenu des places de choix à côté de Teresa.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





C’était un problème qu’ils ont traité lors de la réunion de la saison dernière, mais après que Teresa – encore une fois – ait dit que Melissa avait choisi de ne pas s’asseoir près d’elle, l’enfer s’est déchaîné. Melissa a dit qu’on lui avait assigné son siège et qu’elle n’avait jamais choisi de s’asseoir à la deuxième table. Teresa a dit que ce n’était pas vrai, et Melissa était censée s’asseoir près d’elle tout le long, alors Melissa l’a traitée de menteuse. Teresa a ensuite juré sur ses parents décédés et ses enfants vivants, insistant sur le fait qu’elle disait la vérité. “Pourquoi mentirais-je?” demanda Thérèse.

La dispute s’est ensuite intensifiée et ils ont fini par se battre pour savoir pourquoi Melissa et Joe n’avaient pas été invités à la fête de mariage. Teresa a dit que c’était parce qu’ils ne l’avaient pas défendue lorsque Margaret répandait des rumeurs sur Luis, mais Melissa a dit qu’elle a fait essayez de le fermer. Pourtant, Teresa n’arrêtait pas de blâmer Melissa parce que pour elle “la famille est tout” et elle était plus blessée par Melissa n’arrêtant pas la conversation qu’elle ne l’était avec Margaret pour l’avoir commencée. Melissa n’arrivait pas à croire ce qu’elle entendait alors elle a dit à Teresa d’arrêter de dire à quel point elle valorisait la « famille » parce que ce n’est pas vrai et ne l’a jamais été.

Lien connexe En rapport: “Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange”: le dernier scoop de la saison 17

Vouloir plus? Nouveaux épisodes de Les vraies femmes au foyer du New Jersey diffusé les mardis à 21h sur Bravo.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.