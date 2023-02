Teresa Giudice enseigne à Drew Barrymore son retournement de table « RHONJ » : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MJ Photos/Carlos Tischler/Shutterstock

Rien ne crie De vraies femmes au foyer comme un retournement de table ! Personnalité tv Thérèse Giudice50 ans, a recréé l’emblématique Les vraies femmes au foyer du New Jersey Finale de la saison 1 avec l’actrice Drew Barrymore47 ans, lors de l’épisode du 8 février de Le spectacle de Drew Barrymore. Drew s’est assis avec Teresa avec leurs propres tables recouvertes de lin blanc complètent la vaisselle raffinée et a prouvé qu’elle l’avait toujours. “Je veux dire que je t’aime! J’ai compris !”, s’est exclamé l’homme de 47 ans après avoir revu la célèbre scène. Puis Teresa s’est mise au travail et a dit à Drew de penser à “quelque chose qui vous met vraiment, vraiment en colère”. Finalement, les deux dames se sont levées de façon dramatique et ont récité: «Vous avez été f ****** fiancées 19 fois? Espèce de b **** stupide !”, puis a renversé les tables.

Juste avant que le duo ne jette les tables sur la scène, Teresa a expliqué au les anges de Charlie star ce qui a conduit au moment explosif. “Pensez à quelque chose qui vous met vraiment, vraiment en colère”, a-t-elle commencé. “Comme si ton petit ami te trompait… comme si une petite amie te trahissait, parce qu’elle ne s’en prenait pas à ma petite amie alors je défendais ma petite amie.” Malgré ce nouveau souvenir du scénario, de nombreux fans se souviendront peut-être que Teresa se disputait avec sa co-star Danielle Staub à ce moment-là et quand Danielle lui a dit de “faire attention PUH-bail”, Teresa était pleine de rage.

Plus tôt dans l’interview, Drew a demandé à la femme de 50 ans quel était son résultat de vie préféré après être devenu une star de la série. Lorsque Teresa a indiqué devenir un auteur à succès et ne pas être une “personne méchante”, Drew s’est assuré de dire que ce n’était pas la raison pour laquelle elle était devenue une légende de la télévision. “Eh bien, ce spectacle va aussi pour le grand moment”, a noté le gagnant du Golden Globe. « Je ne pense pas qu’ils aimeraient que tu restes assis à être une personne gentille et calme. Ce n’est pas ce que ce spectacle est. Cependant, la beauté rousse a toujours qualifié le retournement de table de Teresa de “moment emblématique”.

L’interview avec Drew intervient juste un jour après que Teresa a dit E ! Nouvelles mardi qu’elle a souhaité à sa co-star Marguerite Josephs, 55 ans, aurait sauté son mariage. « Si elle soutenait Mélisse [Gorga]elle n’aurait jamais dû venir du tout », a-t-elle déclaré au point de vente, faisant référence à la querelle en cours qu’elle a eue avec Melissa et son mari, Joe Gorga. “C’est ce qu’un véritable ami fait vraiment, pas seulement essayer de venir, bien sûr, pour ne pas manquer un mariage épique de l’année pour une séance photo et ensuite partir”, a-t-elle déclaré à propos de sa co-star Rachel Fouda, manquant le jour spécial. “Si vous soutenez votre amie, elle n’aurait pas dû venir du tout.”

Teresa est l’un des membres originaux de la distribution du RHONJ, qui a été créée il y a plus de 14 ans en 2009. Non seulement elle est l’une des OG de NJ, mais le célèbre retour de prison de Teresa a également été documenté dans la saison 7 de l’émission. Pendant la série Bravo, la vie de Teresa avec son ex-mari Joe Giudice a été documenté, cependant, le couple de célébrités a divorcé en 2020. Depuis lors, la beauté brune a retrouvé l’amour et s’est mariée Luis Ruelas47 ans, en 2020.

