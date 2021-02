Teresa Giudice défend l’ex-mari Joe: « Il sera toujours dans ma vie »

Même après tout ce qu’ils ont traversé, Teresa Giudice a toujours Joe Giudiceest de retour.

Les vraies femmes au foyer du New Jersey revient enfin ce soir et la saison 11 promet beaucoup de drame à venir. L’un des moments les plus choquants de la RHONJ La bande-annonce présente Teresa dans un combat explosif avec son frère Joe Gorga et sa belle-sœur et co-star Melissa Gorga sur l’ex-mari de Teresa, Joe, qui vit maintenant à l’étranger après sa peine de prison et son expulsion.

Teresa a donné un aperçu de la confrontation imminente, en disant à E! News exclusivement, « Je suppose qu’ils s’énervent à propos de moi pour mon ex-mari. C’est un père formidable pour mes filles, il sera toujours dans ma vie et il a fait la bonne chose par notre divorce. Écoutez, il n’a pas fait ‘ Ça veut dire pour ce qui m’est arrivé, il ne voulait rien de tout ça. Et écoutez, je suis sûr que le pauvre type ne voulait pas être expulsé. C’est ce que c’est, vous savez? c’est une personne formidable, nous sommes mariés depuis 15 ans et je sais qu’il n’a rien fait intentionnellement pour me blesser de quelque manière que ce soit. «