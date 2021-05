Teresa Giudice, de RHONJ, sort avec son petit ami Luis Ruelas lors d’une date romantique à cheval et en calèche dans le Central Park de New York

REAL Housewives of New Jersey OG Teresa Giudice a été aperçue emballant sur le PDA avec son petit ami, Luis Ruelas.

Le nouveau couple a été vu en train de s’embrasser lors d’un rendez-vous romantique à cheval et en calèche dans Central Park à New York.

Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Vraies femmes au foyer.

Éclaboussure

RHONJ OG Teresa Giudice a été aperçue en train d’emballer sur le PDA avec son petit ami Luis Ruelas[/caption]

Éclaboussure

Le nouveau couple a été vu en train de s’embrasser lors d’une promenade romantique à cheval et en calèche dans Central Park à New York.[/caption]

Éclaboussure

Luis a enroulé son bras autour du nouveau célibataire Bravolebrity pendant qu’elle lisait une carte de lui lisant: « Je t’aime plus que les mots ne peuvent dire »[/caption]

Éclaboussure

Teresa et Luis ont été photographiés lors d’une promenade en calèche idyllique à travers Central Park[/caption]

Teresa et Luis a été photographié lors d’une promenade en calèche idyllique à travers Central Park.

Le couple a été vu partageant quelques baisers, tandis que Teresa enroulait son bras autour de son beau.

Ils semblaient également aimer admirer la vue depuis le trajet après avoir dîné au restaurant étoilé Michelin, Marea.

Teresa portait une veste lavande et un haut coordonné avec un jean et de jolies baskets.

Luis enroula son bras autour du nouveau célibataire Bravolebrity pendant qu’elle lisait une carte de lui lisant: «Je t’aime plus que les mots ne peuvent le dire.

Éclaboussure

Ils semblaient également aimer admirer la vue depuis le trajet après avoir dîné au restaurant étoilé Michelin, Marea[/caption]

Éclaboussure

Teresa portait une veste lavande et un haut coordonné avec un jean et de jolies baskets[/caption]

Éclaboussure

Le couple avait l’air très amoureux lors de leur promenade dans le parc[/caption]

Éclaboussure

Le couple a été vu partageant quelques smooches, tandis que Teresa enroulait son bras autour de son beau[/caption]

Éclaboussure

Teresa semblait vraiment apprécier le geste de Luis avec la douce carte[/caption]

Cette saison sur RHONJ, Teresa a offert aux dames une séance avec un psychique, qui a dit à Teresa que ses parents l’entouraient toujours.

«Teresa, ton père est à côté de toi. Il tient une bouteille de – a-t-il bu Blue Label? le médium a demandé à la femme au foyer comme elle a convenu qu’il l’a fait.

«Je veux te dire que tes parents sont si heureux pour toi, Teresa. L’amour est dans l’air et ils embrassent la relation. Alors ils vous donnent le feu vert à ce sujet.

Éclaboussure

Teresa et Luis se fréquentent actuellement depuis plus d’un an, après s’être rencontrés sur la côte de Jersey, selon TMZ[/caption]

Teresa Giudice / Instagram

Luis a offert à Teresa un gâteau élaboré pour la fête des mères[/caption]

Teresa et Luis se fréquentent actuellement depuis plus d’un an, après s’être rencontrés sur la côte de Jersey, selon TMZ.

Bien qu’ils ne fréquentent que depuis environ un an, le nouveau couple devient rapidement sérieux.

Ils acheté ensemble un manoir du New Jersey de 3,4 M $ en février, tandis que le RHONJ star partagée lors d’une apparition sur Regardez ce qui se passe en direct qu’elle n’était pas «du tout» nerveuse de faire ce gros investissement avec son petit ami.





Teresa a récemment présenté Luis à son ex-mari, Joe Giudice, pour la première fois en vacances en famille aux Bahamas.

Luis et la star du RHONJ ont commencé à sortir ensemble l’automne dernier, et il fera bientôt ses débuts à la télé-réalité sur le long terme Bravo séries.

Teresa et Joe, qui ont finalisé leur divorce l’année dernière, partagent quatre filles, Gia, 20 ans, Gabriella, 17 ans, Milania, 15 ans, et Audriana, 12 ans.

Instagram

Teresa a récemment présenté Luis à son ex-mari, Joe Giudice, pour la première fois en vacances en famille aux Bahamas[/caption]

Getty

Teresa et Joe, qui ont finalisé leur divorce l’année dernière, partagent quatre filles, Gia, 20 ans, Gabriella, 17 ans, Milania, 15 ans, et Audriana, 12 ans.[/caption]

Instagram

Luis et la star du RHONJ ont commencé à sortir ensemble l’automne dernier, et il fera bientôt ses débuts à la télé-réalité dans la longue série Bravo[/caption]