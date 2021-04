Teresa Giudice, REAL Housewives of New Jersey, s’est lancée dans un combat «explosif» avec son ennemi juré Jackie Goldschneider lors de l’enregistrement de la réunion – avant de se défouler dans un casino.

La star de télé-réalité, 48 ans, a retrouvé l’ensemble du casting jeudi, mais sa rivalité de longue date avec Goldschneider, 44 ans, a dominé l’enregistrement.

Le couple se disputait déjà Teresa répandre une fausse rumeur selon laquelle le mari de Jackie l’a trompée lors d’une fête d’anniversaire qu’elle a organisée pour lui.

Une source a dit PageSix: «Teresa et Jackie n’ont pas déçu. Si Teresa et Jackie étaient l’événement principal, le combat sous la carte était Margaret et Jennifer. Il y a quelques surprises.

Leur querelle s’est intensifiée quand Goldscheider a déclaré que la rumeur de tricherie était aussi blessante que si elle avait dit aux autres que la fille de Teresa, Gia, prenait de la cocaïne.

Tweeter après l’épisode – qui a été diffusé en février – Jackie a déclaré: «Mon analogie avec Gia était simplement une analogie – il n’y avait pas de vérité bien sûr.

«Le reste de la distribution l’a compris, ce que vous verrez dans les semaines à venir. Le comportement à la fête d’anniversaire de mon mari est vraiment malheureux – détruire un mariage et une famille n’est pas un divertissement. «

Ils se sont également disputés au sujet de Jackie faisant référence au séjour de Teresa dans une prison fédérale, ce à quoi Giduice a répondu en la qualifiant de «méchante chienne».

Après les retrouvailles, PageSix rapporte que Teresa s’est rendue au Harrah’s Casino d’Atlantic City avec sa fille Audriana à 1h du matin pour un concours de danse.

Teresa a récemment fait face à une réaction des fans après l’avoir accusée d’avoir trop de «chirurgie plastique et de Botox» sur une nouvelle photo de son visage.

Teresa avec ses filles Gia et Gabriella[/caption]

Teresa et son petit ami Luis Ruealas[/caption]





Elle a partagé une photo de son visage, qui avait été délicatement affinée avec une palette glamour de maquillage comprenant des faux cils et du rouge à lèvres, aux côtés de l’actualité.

La star a fait la moue pour le cliché, alors que de nombreux fans ont inondé les commentaires pour la féliciter pour son « beau » look et sa « peau impeccable ».

Cependant, tout le monde n’a pas été élogieux à propos de la photo, car beaucoup d’autres ont critiqué la personnalité de la télé-réalité pour avoir «ruiné» son apparence avec des «charges».