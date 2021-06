Teresa Giudice de RHONJ s’entraîne avec sa fille Milania, 15 ans, après que les fans ont affirmé que le duo ressemblait à des «jumeaux»

Teresa Giudice de RHONJ a travaillé avec sa fille Milania dans ses histoires Instagram après que les fans ont affirmé que le duo ressemblait à des «jumeaux».

Teresa a partagé des extraits de sa routine d’exercice dans un gymnase du New Jersey où l’adolescente était son partenaire d’entraînement.

Instagram/Teresa Giudice

Teresa a fait de l’exercice dans un gymnase du New Jersey avec sa fille Milania[/caption]

Instagram

Teresa et Milania ont beaucoup partagé leurs liens étroits sur les réseaux sociaux ces derniers temps[/caption]

La star de télé-réalité a pris une photo du jeune de 15 ans sur un vélo elliptique pendant que la mère de quatre enfants testait les appareils de musculation.

Les fans ont vu le duo mère-fille passer beaucoup de temps ensemble sur les réseaux sociaux ces derniers temps.

Le mois dernier, Thérèse est apparu dans celui de sa fille TIC Tac vidéo célébrant l’anniversaire de l’auteur Standing Strong.

Milania a sous-titré le message: « Joyeux anniversaire à mon meilleur ami, je t’aime et je ne pourrais jamais assez te remercier pour tout ce que tu fais @teresa_giudice #Inversé #fyp #sosie.”

TikTok/Milania Giudice

Teresa est récemment apparue dans la vidéo TikTok avec Milania pour célébrer son 49e anniversaire[/caption]

TikTok/Milania Giudice

Les fans ont rapidement souligné les similitudes en les qualifiant de jumeaux[/caption]

Les fans de la Bravo afficher instantanément a commenté les similitudes entre Thérèse et Milania.

Ce n’est pas la première fois que la personnalité de la télévision reçoit des commentaires sur son apparence.

En avril, Teresa a partagé une photo d’elle toute glamour pour le prochain RHONJ réunion.

La native du New Jersey portait un visage maquillé alors qu’elle était abasourdie dans une robe argentée scintillante.

Aux côtés du photo, Teresa a écrit : « #RHONJ Reunion Ready ! « Je suis un bébé #OG, j’ai géré cette merde. »

Instagram

Teresa a souvent reçu des commentaires de ses fans sur son apparence[/caption]

Getty

Les fans ont critiqué Teresa pour avoir changé son apparence physique avec le botox[/caption]

Alors qu’un certain nombre de fans se sont rendus dans la section des commentaires pour féliciter Teresa de « magnifique », d’autres l’ont critiquée pour l’avoir changée. apparence physique avec le botox.

Un adepte a écrit : « Tes lèvres sont trop trop grandes… tu étais si belle il y a quelques années… pourquoi tant de « travail » ?? Pas un bon exemple pour tes 4 filles !

Un autre a ajouté: « Stop Stop Stop avec le botox ou tout ce que vous mettez sur les lèvres !! »

Plus tôt ce mois-ci, Teresa a pris Instagram pour partager une vidéo d’elle-même à Eternal Hair and Esthetics, qui a suscité une réponse plus positive de la part des fans.

A côté du clip, Thérèse a écrit : « C’est toujours un plaisir de rendre visite à ma famille @eternal_hairesthetics.

Instagram

Teresa a partagé une vidéo d’elle sur Instagram sans maquillage[/caption]

Instagram

Les fans ont félicité la star pour sa beauté sans maquillage[/caption]

« Ma copine @nina_maisuradzee est la meilleure ! L’assistante de direction, @kim.jamei est une chérie.

“Si vous voulez une expérience de luxe, vous en aurez une ici du début à la fin.”

Un certain nombre de fans se sont précipités vers la section des commentaires pour félicitez la femme de 49 ans, qui est devenue sans maquillage dans le court clip.

Un fan a commenté : « Je t’aime sans maquillage !!!! »

Un autre a ajouté: « Teresa, gardez l’apparence naturelle et allez-y doucement lorsque vous vous maquillez. »

Getty

Teresa était auparavant mariée à Joe Giudice[/caption]





Un troisième intervint : « Tu es magnifique avec un peu de maquillage ! »

Les louanges pour l’apparence naturelle de Teresa se sont poursuivies alors qu’un autre fan a écrit: « Elle est si belle avec un maquillage minimal. »

Teresa est également mère de filles Gia, 20 ans, Gabriella, 17 ans et Audriana, 12 ans, qu’elle partage avec son ex-mari Joe Giudice.

Référez-vous à la légende

Teresa partage quatre filles avec son ex-mari Joe Giudice[/caption]