TERESA Giudice s’est réchauffée avec son nouvel homme Luis Ruelas, alors que le couple profitait de leurs dernières vacances sur les pentes enneigées.

Le couple est resté stable en novembre et voyage depuis pour le travail et le plaisir.

Teresa, 48 ans, a partagé son dernier moment romantique avec Luis sur Instagram hier, alors que le duo s’est emballé pour un voyage de ski.

Tous deux vêtus d’une tenue de ski blanche gonflée de la tête aux pieds et de bandeaux en fourrure, la star de télé-réalité et son nouveau copain ont souri avant de dévaler les pistes.

La célébrité des Real Housewives a semblé aux anges avec son amour, alors qu’elle sous-titrait leur photo: « J’adore être sur les pistes avec toi ⛷ ⛷️ @louiearuelas#snowbunny#ski#youareanamazingskier. «

Luis, 46 ans, semble également frappé par Cupidon, alors qu’il s’est rendu sur sa propre plate-forme pour partager un jolie photo avec sa dame.

Sur la photo romantique, l’homme d’affaires s’est accroupi à la hauteur de Teresa où ils ont partagé un baiser passionné.

Le père était plein d’émotion alors qu’il légendait l’image: «Quand je t’ai regardé, tu m’as enveloppé de la couleur de l’amour ❤️ Sade – Kiss Of Life.

La relation de Teresa et Luis est devenue exponentiellement plus sérieuse au cours des derniers mois, comme ils l’ont été absolument inséparable.

La semaine dernière, la maman de quatre enfants a de nouveau sauté sur Instagram pour partager une photo avec son nouvel homme, alors qu’ils posaient côte à côte sur la plage.

La personnalité de la télévision a jailli: « Tu fais sourire mon cœur ❤️ @louiearuelas » alors qu’elle montrait sa silhouette incroyable en bikini noir et kimono rose.

Avant leurs voyages à la plage et à ski, le couple s’est également rendu à Los Angeles récemment, comme ils l’ont documenté à quelques minutes d’une randonnée pittoresque.

Souriant devant l’enseigne classique d’Hollywood, Teresa et Luis ressemblaient à un match fait au paradis.

Les tourtereaux ont été rejoints par les filles de Teresa Gia, 20 ans, Milania, 16 ans, qui ont également été passer du temps avec Luis.

Le fondateur de Digital Media Solutions passé Noël et le nouvel an avec la famille, et a également célébré le 20e anniversaire de Gia avec les filles.

Le soleil a rapporté exclusivement que bien que les choses deviennent torrides entre le nouveau couple, Luis n’apparaîtra pas lors de la prochaine saison de RHONJ.

Une source interne a révélé: «Il n’a pas été devant la caméra. La saison s’est terminée quand ils étaient à un endroit où cela aurait été trop tôt.

«L’émission voudra apprendre à le connaître l’année prochaine.»

La Bravolebrity a divorcé du père de ses enfants et de sa collègue star de Real Housewives Joe Giudice en septembre 2019.

L’ex-couple était marié depuis 20 ans et partageait quatre filles, Gia, Milania, Gabriella, 17 ans, et Audriana, 12 ans.

Les natifs du New Jersey ont appelé à démissionner après avoir été incarcérés pour ne pas avoir produit de déclaration de revenus, avec Joe passant 41 mois en prison et Teresa en 11.

Depuis qu’il a été expulsé vers son pays d’origine, l’Italie, Joe a également quitté sa relation précédente.

La star de télé-réalité sort maintenant avec un avocat nommé Daniela, et les deux ont été profiter du soleil ensemble sur la côte italienne.

Joe a récemment révélé qu’il était en « pourparlers avec filme son propre spectacle sur la vie en Italie. «