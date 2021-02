La star de REAL Housewives of New Jersey, Teresa Giudice, a qualifié Jackie Goldschneider de « salope » pour avoir prétendu que sa fille Gia faisait de la cocaïne.

Les femmes se sont livrées à une vive bagarre mercredi Première de la saison 11 de la Bravo Afficher.

Le drame entre les co-stars a commencé lorsque Teresa, 48 ans, a répandu une rumeur selon laquelle le mari de Jackie, Evan, la trompait.

Teresa répandre la rumeur lors de la fête d’anniversaire d’Evan, à laquelle Jackie, 44 ans, a voulu parler plus tard dans une conversation en tête-à-tête.

Après Jackie a expliqué dans une interview confessionnelle qu’elle voulait que Teresa admette qu’elle n’avait aucune preuve pour étayer les affirmations selon lesquelles Evan avait triché, elle a dit à son coéquipier: « Mon mariage est beau. Ma famille est belle.

«Ce week-end, tu as pris son nom et ce qui est le plus important pour lui dans le monde, être un mari et un père formidables, et merde partout et tu l’as fait à tous nos amis lors de sa fête d’anniversaire.

«Je ne sais pas si vous l’avez inventé ou si quelqu’un vous l’a vraiment dit, mais vous devez admettre que celui qui vous a dit cela ne me connaît pas, Evan et moi et ne vous a donné aucune preuve de quoi que ce soit.

« Vous devez admettre que c’était un mensonge. »

Teresa a soutenu que c’était « une rumeur que j’ai entendue » et qu’elle ne pouvait pas « dire le nom de la personne ».

Alors que Teresa continuait de mettre fin à la demande de Jackie de dire que la rumeur était un mensonge, Jackie a de nouveau poussé le long RHONJ star d’admettre que sa source n’avait «aucune preuve».

Teresa a répondu: « Je n’ai jamais demandé de preuves. Je vous fais juste savoir que quelqu’un a laissé cela dehors. »

Le combat s’est intensifié lorsque Jackie a crié: « J’ai besoin que vous admettiez que c’était un mensonge! Effacez le nom de mon mari! J’ai besoin que vous l’admettiez! Vous répandez une rumeur sans fondement sans aucune preuve! »

Lorsque Teresa a de nouveau refusé de mettre fin à la rumeur selon laquelle elle « avait entendu », Jackie a porté des accusations contre la fille de Teresa, Gia, âgée de 20 ans.

Elle a déclaré: « J’ai entendu dire que Gia reniflait de la coke dans la salle de bain lors des fêtes! Je l’ai entendu! Je ne sais pas de qui j’ai entendu ça. Je l’ai entendu de quelqu’un. »

Teresa a répondu avec colère en appelant Jackie une «putain de f ** king b ** h» et a fait irruption hors de la pièce alors qu’elle continuait à l’insulter.

En plus de Gia, Teresa partage également ses filles Gabriella, 17 ans, Milania, 16 ans, et Aurdiana, 12 ans, avec son ex-mari. Joe Giudice.

Pendant ce temps, Jackie et Evan partagent les jumeaux de 11 ans Jonas et Adin et les jumeaux de 9 ans Hudson et Alexis.