La star de REAL Housewives of New Jersey, Teresa Giudice, a pris d’assaut lors d’un voyage de groupe et a dit à ses co-stars de «se faire foutre».

Le moment est venu après l’autre Vraies femmes au foyer insista Teresa pour conclure une trêve avec Jackie Goldschneider.

Au cours de l’épisode de mercredi de RHONJ, toutes les stars de Bravo, à l’exception de Jackie, ont fait un voyage de groupe.

Tandis que le 44 ans n’était pas présent, cela n’a pas empêché le groupe de discuter de sa querelle avec Teresa, 48 ans.

Teresa a provoqué un drame lors de la première de la saison lorsqu’elle a dit à tout le monde que le mari de Jackie, Evan, la trompait, tandis que Jackie a riposté en faisant de fausses déclarations selon lesquelles la fille de Teresa, Gia, consommait de la cocaïne.

Le Bravo Les stars ont admis qu’elles pouvaient voir pourquoi Jackie avait été offensée par les affirmations de Teresa, car la rumeur affectait son mariage.

Teresa a déclaré: «Jackie est faible et elle n’a pas de colonne vertébrale. Quand quelqu’un a dit quelque chose de similaire à moi, je n’étais pas comme ça parce que j’avais confiance en mon mariage.

Malgré ses affirmations, un clip de retour a suivi qui a montré que Teresa perdait son sang-froid tout en étant trompée en 2017.

Les filles ont toutes dit que Jackie avait nié les affirmations sur Gia et Teresa devrait passer à autre chose, ce qui l’irritait davantage.

Les costars de Teresa lui ont alors suggéré d’appeler le mari de Jackie et de se débarrasser des choses, même si elle a dit qu’elle avait refusé.

Melissa Gorga a déclaré à Teresa: « Vous aviez tort à 100% de l’avoir soulevé à la fête au lieu de le dire directement à Jackie. »

Teresa est devenue furieuse et elle s’est levée de table et a dit: «Je pars, vous êtes tous un ** trous. Allez vous faire foutre, je suis sérieux.

Après que Teresa ait claqué la porte, les femmes l’ont suivie dans la pièce et finissent par la déchiqueter.

La plus récente querelle de Teresa et Jackie dure depuis trois épisodes.

Les femmes sont entrées dans un combat houleux lors de la première de la saison après que Teresa ait répandu la rumeur sur l’infidélité d’Evan lors de sa fête d’anniversaire.

Jackie a supplié Teresa de dire qu’il n’y avait aucune preuve derrière ses affirmations, bien que la mère de quatre enfants ait refusé de mettre fin aux rumeurs qu’elle « entendait ».

Elle a ensuite porté des accusations contre la fille de Teresa, Gia, âgée de 20 ans, affirmant: « J’ai entendu dire que Gia reniflait de la coke dans la salle de bain lors des fêtes! Je l’ai entendu! Je ne sais pas de qui je l’ai entendu. Je l’ai entendu de quelqu’un. «

Teresa a répondu avec colère en appelant Jackie une «putain de f ** king b ** h» et a fait irruption hors de la pièce alors qu’elle continuait à l’insulter.

Le combat s’est poursuivi dans l’épisode de la semaine dernière, dans lequel Jackie a admis qu’elle avait inventé les affirmations sur Gia par analogie.

Les fans de Bravo se sont rendus sur Twitter pour critiquer Teresa pour avoir « joué la victime » après que la star n’ait pas dit que Jackie avait admis que la déclaration était fausse lorsqu’elle a raconté à ses amis comment le combat s’était déroulé.