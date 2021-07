Teresa Giudice de RHONJ joue au tennis avec Jackie Goldschneider, la costar de « bad b *** h », après avoir accusé son mari de tricherie

TERESA Giudice a réparé sa relation avec son ancienne ennemie Jackie Goldschneider après avoir accusé le mari de sa co-star de tricherie.

le De vraies femmes au foyer du New Jersey les stars se querellent depuis des mois au sujet des allégations de tricherie.

Teresa et Jackie ont joué au tennis ensemble après leur querelle[/caption]

Teresa a répandu une rumeur selon laquelle le mari de Jackie, Evan, trichait[/caption]

Thérèse, 49 et Jackie, 44 ans, semblaient avoir retrouvé leur amitié samedi alors que les deux jouaient ensemble au tennis.

Jackie a partagé un photo de leur sortie, où les anciens ennemis ont posé avec leurs raquettes de tennis sur le court.

Teresa portait un crop top noir à bretelles spaghetti et une jupe plissée blanche avec des chaussures de tennis en peau de serpent, tandis que son compagnon blond portait un débardeur blanc, une jupe bleu foncé et des baskets blanches.

La nouvelle venue de Real Housewives a sous-titré sa photo: « Les mauvaises chiennes jouent au tennis @teresagiudice. «

Elle a affirmé qu’Evan était infidèle alors qu’il était au gymnase[/caption]

Jackie a confronté Teresa à propos de la rumeur[/caption]

Le message a été un peu choquant car les deux Bravo les stars se querellent depuis des mois après que Teresa ait répandu une rumeur selon laquelle le mari de Jackie, Evan, trichait.

La mère de quatre a affirmé qu’Evan était infidèle alors qu’il était au gymnase, comme elle l’a dit aux autres femmes au foyer lors de sa fête d’anniversaire chez les Goldschneider.

Par la suite, Jackie a riposté à Teresa en affirmant que sa fille Gia, 20 ans, prenait de la cocaïne, incitant davantage la bataille entre les deux.

En mai, l’écrivain indépendant a parlé de la situation alors qu’il était invité à l’émission Chanel dans la ville avec Chanel Omari Podcast.

Le nouveau venu du RHONJ a affirmé que la fille de Teresa prenait de la cocaïne[/caption]

Elle a expliqué qu’elle n’était pas préparée aux rumeurs « fabriquées » lorsqu’elle a décidé de rejoindre le casting, malgré l’ouverture de sa vie aux yeux du public.

« Ouais, je veux dire, les gens m’ont dit: » Tu ne sais pas pour quoi tu t’es engagé?

« Et je le fais, je me suis inscrite à une émission sur ma vraie vie et je suis très, très ouverte sur ma vraie vie », a-t-elle affirmé.

« Je veux dire, vous savez, de mes habitudes sexuelles avec Evan à mon trouble de l’alimentation, à mes parents, à ma relation étrange avec ma sœur, vous pouvez tout avoir.

Jackie a critiqué la rumeur « fabriquée »[/caption]

Elle a reconsidéré sa place dans l’émission[/caption]

« Je ne cache rien, mais je n’ai pas inventé des choses sur les gens que j’aime », a expliqué Jackie.

« Donc, j’ai été vraiment surpris parce que je ne m’attendais jamais à quelque chose comme ça.

«Je sais que Teresa doit, vous savez, gagner son salaire. Mais j’ai juste pensé que c’était juste au-delà de tout ce que j’aurais pu imaginer. Et franchement, cela m’a fait me demander si je voulais que cela en fasse plus partie, c’est pourquoi je ne suis pas allée à Lake George », a-t-elle avoué.

Jackie a ensuite admis qu’elle se sentait « dégoûtée et déçue ».

Teresa s’est excusé plus tard[/caption]

Jackie considérait ses excuses comme « médiocres »[/caption]

«Je pensais que tout était horrible. Je ne pense pas que nuire à une famille avec de jeunes enfants et à un mariage stable et beau soit le prix à payer pour participer à une émission de téléréalité.

La personnalité de la télévision a expliqué plus tard à quel point elle était fière de la façon dont elle et Evan ont géré la situation en tant que couple et ont pu aller de l’avant.





« La chose la plus importante était que nous nous faisions confiance et que nous nous en occupions. »

Cependant, elle a claqué son ennemi pour elle excuses « médiocres ».