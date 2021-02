Les REAL Housewives of New Jersey OG Teresa Giudice auraient inventé l’histoire que le mari de Jackie Goldschneider a trompé.

Des sources ont déclaré à Page Six que Bravolebrity essayait simplement de livrer un drame afin d’éviter qu’elle ne soit exclue de la série de longue date.

Selon Page six Teresa a fabriqué la rumeur que le mari de Jackie, Evan, avait triché parce qu’elle sentait qu’elle avait besoin de susciter un drame pour éviter de tirer.

La première de la saison 11 a vu Teresa répandre la rumeur, Evan « baise » avec les femmes au gymnase, elle prétend avoir « entendu » à sa fête d’anniversaire.

Des initiés ont déclaré au point de vente: « Elle est surveillée par le réseau et avait besoin d’une histoire pour remuer le pot. Elle n’avait aucune preuve [that he cheated] et inventé l’histoire parce que Bravo s’est débarrassé des «Housewives» originales.

« [She’s] trop cher et ils peuvent filtrer à travers différentes femmes. Elle essaie désespérément de rester pertinente. «

Une autre source a ajouté: «Teresa est la« femme au foyer »la mieux payée. S’ils se débarrassent d’elle, c’est parce qu’ils la paient trop cher et que son numéro n’en vaut plus la peine, mais elle est depuis toujours une des favorites de la franchise. «

La maman de quatre enfants fait partie de la série depuis sa création en 2009.

Cependant, l’avocat de Teresa l’a défendue en disant à Page Six: «Le principe fondamental de la télé-réalité est l’authenticité, et je ne crois pas qu’il y ait jamais eu une« femme au foyer »plus authentique que Teresa Giudice, et il n’y en aura jamais.

«Elle est sans égal dans ce qu’elle et sa famille ont partagé avec les caméras au fil des ans.

« Lorsque vous êtes aussi réel et authentique que Teresa l’a été, vous n’avez pas besoin de faire des cascades ou de fabriquer une histoire pour être pertinente et c’est ridicule pour quiconque de suggérer le contraire. »

Jackie avait également déclaré à Page Six en réponse à la rumeur: «il n’y avait même pas de question de savoir s’il m’avait trompé …

« La seule raison pour laquelle j’étais bouleversée était qu’elle essayait de répandre une rumeur – pas parce que j’avais déjà interrogé mon mari. »

Jackie a également été critiquée pour avoir traîné la fille de Teresa Gia dans le combat.

Après que Teresa ait refusé de mettre fin à la rumeur sur Evan, Jackie a accusé la fille de Teresa, âgée de 20 ans, de se droguer.

Elle a déclaré: « J’ai entendu dire que Gia reniflait de la coke dans la salle de bain lors des fêtes! Je l’ai entendu! Je ne sais pas de qui j’ai entendu ça. Je l’ai entendu de quelqu’un. »

Jackie a tweeté plus tard: « Mon analogie avec Gia était simplement une analogie – il n’y avait pas de vérité bien sûr.

«Le reste de la distribution l’a compris, ce que vous verrez dans les semaines à venir.

Gia a depuis tweeté l’analogie de Jackie: «Dire que c’était une analogie la rend excusable, ce n’est pas le cas.

« Mon personnage est maintenant remis en question. Mon nom a été utilisé pour faire valoir un point. Personne ne devrait être utilisé de cette façon, je souffre des conséquences d’une déclaration aussi farfelue et mensongère.

« Alors que son mariage est heureux et intact. »