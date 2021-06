Teresa Giudice de RHONJ fait l’éloge de sa fille Gia, 20 ans, sur de nouvelles photos alors que la star fait la promotion de la marque de vêtements de son aîné

La star de REAL Housewives of New Jersey, Teresa Giudice, a félicité sa fille Gia sur de nouvelles photos.

La star de Bravo a partagé les clichés alors qu’elle faisait la promotion de la marque de vêtements de sa fille de 20 ans Boutique Noisette.

Instagram / @teresagiudice

Teresa a fait l’éloge de Gia lors de la promotion de sa nouvelle marque de vêtements[/caption]

Instagram / @teresagiudice

Le duo mère-fille est un modèle de la ligne des 20 ans[/caption]

Thérèse prendre à Instagram jeudi pour partager une série de clichés d’elle posant aux côtés de son aîné.

Sur les photos, le duo mère-fille a modélisé des articles de la ligne de vêtements de Gia.

Teresa, 49 ans, et Gia portaient toutes deux des jeans légèrement délavés, tandis qu’elles étaient assorties à des sweat-shirts à col rond rose clair.

À côté des photos, la fière maman a écrit: « DROPPING TODAY 18pm EST

« Je ne pourrais être plus fière de ma fille qui a pris l’initiative de cette collaboration avec @hazel_boutique et @ggest.2001 pour sortir les sweats les plus doux et les plus mignons pour l’été ! Avec ses paroles de chansons #réveillematin de #rhonj. «

Instagram / @teresagiudice

Teresa a dit qu’elle était » tellement fière » de Gia[/caption]

Instagram/Teresa Giudice

Gia est la fille aînée de la star de RHONJ[/caption]

le RHONJ la star a conclu: « Gia, je suis si fier de toi aujourd’hui et tous les jours! »

Teresa partage Gia avec son ex-mari Joe Giudice, avec qui elle a été mariée de 1999 à 2009.

En plus de Gia, l’ancien couple partage également les filles Gabriella, 17 ans, Milania, 15 ans et Audriana, 12 ans.

Plus tôt ce mois-ci, Gia a montré sa silhouette comme elle était abasourdie dans un petit haut de bikini et un pantalon en cuir.

La fille aînée de Teresa – qui est actuellement en couple avec Christian Carmichael – a subi une opération du nez l’année dernière.

Instagram/Teresa Giudice

Gia est l’aînée des quatre filles de Teresa[/caption]

Getty

Teresa partage ses filles avec son ex-mari Joe[/caption]

Suite à la procédure, Gia a partagé des photos avant et après de sa transformation.

Dr Geoffrey W Tobias, un La ville de New York médecin connu sous le nom de « spécialiste en rhinoplastie », a également pris à Instagram après l’étoile passé sous le couteau en juillet.

Il a partagé : « Vous êtes nombreux à avoir demandé à voir un avant/après de la transformation du profil de Gia. Son profil profilé est maintenant doux et équilibré.

Elle semble avoir pris confiance en elle depuis qu’elle est passée sous le couteau, car elle partage régulièrement des photos montrant sa beauté des réseaux sociaux.

Gia a récemment fait étalage de son corps de bikini pendant qu’elle vacances au Mexique avec maman Teresa, 49 ans, et son petit ami Luis Ruelas.

Instagram / Gia Giudice

La fille de Teresa montre régulièrement son corps sur les réseaux sociaux[/caption]

Instagram

Gia semble plus confiante depuis qu’elle est passée sous le couteau[/caption]

le Bravo La star et Luis se fréquentent depuis plus d’un an, après s’être rencontrés sur la côte du New Jersey.

De retour en mai, le couple a taquiné les plans de mariage potentiels à TMZ.

Lors d’une promenade, Luis, 46 ans, s’est vu demander devant la caméra s’il « mettrait une bague dessus ».

Teresa a ri dans la vidéo et l’a interrompue : « Ne réponds pas à ça !

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait « l’intention de mettre une bague dessus », Luis a répété « Oui » à plusieurs reprises.

Lorsque les deux étaient sur le point de se dépêcher et de partir, on a demandé à Luis si les fans pouvaient s’attendre à des « vos de mariage à l’avenir ».

Instagram @teresagiudice

Luis a récemment partagé ses projets de mariage avec Teresa[/caption]





Luis a répondu : « Oh ouais ! Avec certitude! »

Malgré une relation amoureuse d’un peu plus d’un an, le couple évolue rapidement dans leur relation.

De retour en mars, le RHONJ Star déposer 3 millions de dollars sur un manoir à partager avec son homme.

Instagram @teresagiudice

Teresa a récemment acheté un manoir avec Luis[/caption]