Teresa Giudice de RHONJ annonce que Real Housewives All Stars a terminé le tournage alors que les dames posent en maillot de bain

TERESA Giudice a annoncé que les Real Housewives OG ont terminé le tournage de leur mini-série All-Stars.

Le spin-off mettra en vedette Bravo Stars originales de la télévision Melissa Gorga, Cynthia Bailey, Kenya Moore, Luann de Lesseps, Ramona Singer, et Kyle Richards qui a cohabité sur une île tropicale pendant un certain temps.

Melissa Gorga / Instgram

Les stars de Real Housewives ont terminé le tournage[/caption]

Teresa, 48 ans, a partagé la nouvelle de la fin du tournage de la saison avec une photo en bikini. Flux Instagram.

Les six dames ont posé sur un pont de bateau, vêtues de maillots de bain et de couvertures aux couleurs vives, tout en souriant et en tenant les bras tendus.

« C’est une enveloppe !!! » la star de télé-réalité a sous-titré sa photo, ajoutant une série de hashtags: « @bravotv #toutes les étoiles #rhonj #rhony #rhoa #rhob @peacocktv #Icônes #paradis «

Les stars de la télévision se sont toutes réunies à Atlanta, en Géorgie, fin avril pour envolez-vous vers les îles Turques et Caïques pour la spéciale.

ramonasinger / Instagram

Les stars de longue date de Bravo se sont rendues aux îles Turques et Caïques pour la spéciale[/caption]

Instagram

Les dames se sont réunies dans un magnifique manoir en bord de mer[/caption]

Un initié de la production a récemment déclaré au Sun: «La taille de la distribution a dû être réduite à sept, car la plus grande maison que le spectacle puisse réserver est de sept chambres en raison des protocoles Covid.

« Une huitième personne va être ajoutée à mi-chemin et sera taquinée comme une sorte de rebondissement. »

Bien que l’invité surprise n’ait pas été confirmé, Jill Zarin et Vicki Gunvalson ont été considérées.

La source a expliqué: «L’ensemble du casting se réunira à Atlanta et tout le monde s’envolera de là pour Turks & Caicos ensemble.

Melissa Gorga / Instagram

Les stars de la télévision ont volé en jet privé[/caption]

Melissa Gorga / Instagram

Ils se sont rencontrés à Atlanta avant de se rendre dans les Caraïbes[/caption]

« Ce n’est pas le casting idéal que Bravo voulait, mais en raison de conflits d’horaire avec le tournage des saisons actuelles et Covid, tout le monde est juste excité de vivre cela », ont-ils divulgué.

«Il est prévu qu’il y ait quatre à six épisodes, mais cela peut changer en fonction des images.

«Les dirigeants espèrent que ce sera un grand succès avec plus de mashups à l’avenir.»

Le groupe a partagé toutes les photos et vidéos alors qu’ils se dirigeaient vers l’oasis tropicale, la plupart des vols privés de manière luxueuse.

«C’est parti», a écrit Ramona, tout en portant une tenue entièrement rose pour son voyage.

Kyle de Beverly Hills était assise dans un avion commercial sans aucun autre passager alors qu’elle écrivait: «Je pars à l’aventure. Je vole seul.

«Eh bien, évidemment, il y a un pilote et un copilote, mais à part ça, il n’y a personne d’autre dans cet avion, ce qui est très étrange.

«Mais je suis prêt pour cette aventure.»

kylerichards18 / Instagram

Bravo diffusera la spéciale sur Peacock[/caption]

Instagram

D’autres mash-ups de femmes au foyer pourraient être en route[/caption]

Bravo diffusera le Vraies femmes au foyer‘série dérivée sur le service de streaming Peacock de NBC.

Les représentants du service ont fait allusion à plus de «mash-ups de femmes au foyer», mais aucun détail supplémentaire n’a été révélé.

Pendant leurs vacances, les dames ont affiché de nombreux pièges à soif en bikini, même si certains n’ont pas reçu les meilleurs commentaires.

Teresa a posté une photo vêtue d’un bikini rose une pièce alors qu’elle était assise sur une chaise en forme d’oeuf en sirotant une boisson à la noix de coco.

teresagiudice / Instagram

Les fans ont critiqué Teresa pour avoir obtenu des « produits de remplissage pour les lèvres »[/caption]

teresagiudice / Instagram

Ils ont suggéré un look plus naturel[/caption]

La maman de quatre enfants a fait étalage de sa silhouette tonique tout en profitant du soleil des Caraïbes.

Cependant, les fans étaient préoccupés par la apparence de ses lèvres, comme beaucoup ont remarqué qu’ils avaient l’air «trop gros» à cause des charges ou de la doublure.

Plusieurs ont pris les commentaires pour implorer la personnalité de la télévision d’embrasser son look naturel.

teresagiudice / Instagram

Elle a posté plusieurs pièges à soif pendant ses vacances[/caption]

«Pourquoi as-tu fait ça à tes lèvres ???? »L’un a interrogé, tandis qu’un second a écrit:« Pourquoi vous êtes-vous embrouillé avec vos lèvres?! Tu es magnifique comme tu étais!





«Trop avec les lèvres», raisonna un troisième, puis ajouta: «Je t’aime mais ralentis avec ça.»

D’autres ont dit qu’elle «avait meilleure mine sans ces énormes lèvres» et qu’elle devrait utiliser «un peu moins de crayon à lèvres».