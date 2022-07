Teresa Giudice de RHONJ ajoute DEUX autres demoiselles d’honneur à sa fête de mariage de la distribution, mais une costar est toujours laissée de côté

TERESA GIUDICE a ajouté DEUX autres demoiselles d’honneur RHONJ à sa fête de mariage.

Teresa, 50 ans, et son fiancé et deuxième mari, Luis, 46 ans, se marient plus tard cet été.

Une source a déclaré en exclusivité au Sun que le scrutin des demoiselles d’honneur s’était élargi.

“Teresa a ajouté trois nouvelles demoiselles d’honneur à son mariage – et Jennifer [Ayden] et Dolorès [Catania] sont deux d’entre eux.

“L’autre est une assistante”, ont-ils ajouté – sans mentionner la belle-sœur Melissa Gorga.

Lors du premier épisode de la réunion RHONJ en mai, Teresa a confirmé que Melissa ne serait pas l’une de ses demoiselles d’honneur, laissant son frère, la femme de Joe Gorga, “blessée”.

La mère de quatre enfants lui a alors dit: «C’est le truc, chérie, nous ne sommes pas proches.

“Tu es ma belle-sœur, mais nous ne sommes pas proches.”

Selon des informations, le mari de Melissa, Joe Gorga – le frère de Teresa – a récemment montré que le mauvais sang persistait.





LES GARÇONS SERONT DES GARÇONS

Il a eu une «altercation passionnée» avec le futur mari de sa sœur, Luis, en juin.

Un site Instagram dédié à l’émission a partagé : « Joe Gorga aurait raté la pendaison de crémaillère de sa sœur, qui a été filmée pour la saison 13 hier soir !

«Joe aurait eu une altercation passionnée avec le fiancé de Teresa lors d’une récente soirée entre garçons!

“Le drame est devenu si intense que Joe a refusé d’y assister.”

On ne sait pas exactement ce qu’était «l’altercation», et aucune des parties n’a commenté publiquement cette affirmation, mais les tensions entre Teresa et Joe ne sont pas un secret.

Joe a pris d’assaut le plateau de la même réunion de la saison 12 de RHONJ, après s’être battu dans les coulisses avec sa sœur.

Pendant le spectacle, le couple s’est retrouvé plongé dans une vive dispute dans les coulisses alors que Joe s’éloignait avec colère.

Il lui a rappelé alors qu’il quittait le plateau: «Tu sais quoi? Soyez une sœur de temps en temps.

Le drame familial s’est poursuivi plus tard alors que frère et sœur se sont retrouvés sur scène, alors qu’ils étaient assis avec le reste de la distribution.

À un moment donné, Teresa lui a dit: “B *** h boy Joe. Désolé, vous l’êtes.

Des semaines plus tard, Joe a publié une photo de lui sur les réseaux sociaux, avec une légende cinglante écrite dessus.

« Les serpents ne sifflent plus. Ils t’appellent bébé, frère, chéri ou ami », lit-on dans le message.

Il a légendé la photo: “Faites attention à ces serpents.”

« ELLE TRAITE MELISSA COMME DE LA MERDE »

Les fans n’ont pas tardé à intervenir, écrivant des messages de tristesse dans les commentaires concernant la relation fracturée entre Joe et sa sœur Teresa.

Un fan a écrit : « Sois triste pour toi et ta famille. Ça ne peut pas être facile d’écouter votre unique sœur vous rabaisser et vous dégrader à la télévision nationale.

Un autre commentateur a écrit : « Courez, ne marchez pas. Je démissionnerais et m’éloignerais de la famille de Teresa et Louie – vous avez besoin d’une pause – laissez-la vivre dans sa bulle et vous dans la vôtre.

Un troisième adepte a écrit : « Tu dois couper tous les liens avec elle ! Croyez-moi, ce sera la meilleure décision de tous les temps !

Un quatrième commentateur a ajouté : « C’est à peu près la 7e grève maintenant pour votre sœur ! Elle continue de te traiter, toi et Melissa, comme de la merde, ça suffit.

VRAI ENJEUX

Le drame s’est également produit lorsqu’elle n’a pas invité sa collègue star de RHONJ Dolores Catania à sa fête de fiançailles en décembre – qui est maintenant une demoiselle d’honneur alors que Melissa ne le serait apparemment pas.

Elle a expliqué son raisonnement à Christian Grey Snow sur son podcast en mai, affirmant que la querelle de Dolores avec Dina était en partie à blâmer.

Cela n’a rien à voir avec Dina [Manzo], droit?” demanda Chris.

Mais Teresa a révélé: «C’est le cas. Ça aussi.”

Les anciennes co-stars sont passées de meilleures amies à des querelles après qu’un événement dramatique dans sa vie personnelle a vu Dina quitter la série et déménager en Californie.

Teresa a déclaré sur un podcast que parce que c’était une “petite fête intime”, elle ne pensait pas que ce serait un gros problème.

Dolores, dont l’invitation était toujours sur la table, s’est prononcée en faveur de Teresa et Luis, dont la relation était un grand scénario dans la dernière saison de RHONJ.

“Il s’agit de vous êtes heureux et ce gars est bon pour vous et vos enfants. Et vraiment, c’est vraiment tout ce qui m’importe », a déclaré Dolores sur le podcast Two T’s in a Pod le mois dernier.

Teresa a récemment dû ajuster les détails du mariage après que la star de Real Housewives of New York City, Ramona Singer, 65 ans, ait accidentellement divulgué des informations sur la journée spéciale.

La star de télé-réalité a partagé par erreur des détails privés sur les réseaux sociaux, y compris la date et le lieu où se tiendrait la cérémonie.

La «reine du New Jersey» éponyme se marie à juste titre dans son État d’origine, où elle vit maintenant avec son fiancé et leurs familles recomposées.

Le mariage devrait avoir lieu en août.

