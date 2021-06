Les fans de REAL Housewives of New Jersey ont qualifié Teresa Giudice d' »hypocrite » après avoir partagé un message sur le fait d’être « gentille », malgré sa querelle en cours avec Jackie Goldshneider.

La star de télé-réalité de 49 ans a récemment été critiquée pour avoir insisté sur le fait que Jackie « être harcelée sexuellement par son patron » était « un choix ».

Bravo

Teresa Giudice a partagé un nouveau post sur le fait d’être « gentil » envers les autres[/caption]

Bien que les deux membres de la distribution de RHONJ se soient disputés pendant la majeure partie de la saison et continuent d’être en désaccord, Teresa a partagé une publication Instagram sur le fait d’essayer d’être une bonne personne envers les autres.

« Cela m’a frappé… », a-t-elle écrit dans la légende, invitant les fans à lire le message de l’écrivain Nikki Banas sur la photo ci-jointe.

La citation encourageante disait : « Vous ne savez jamais vraiment le véritable impact que vous avez sur ceux qui vous entourent. Vous ne savez jamais à quel point quelqu’un avait besoin de ce sourire que vous lui avez offert.

« On ne sait jamais à quel point votre gentillesse a changé la vie de quelqu’un. On ne sait jamais à quel point quelqu’un avait besoin de ce long câlin ou de cette conversation profonde.

Bravo

Elle a partagé le message malgré les querelles avec la co-star de Real Housewives of New Jersey Jackie Goldshneider toute la saison[/caption]

Instagram

Les fans ont critiqué Teresa pour être un « faux » et un « hypcrite »[/caption]

Le message continuait : « Alors n’attendez pas pour être gentil. N’attendez pas que quelqu’un d’autre soit gentil en premier.

« N’attendez pas de meilleures circonstances ou que quelqu’un change. Soyez juste gentil, car vous ne savez jamais à quel point quelqu’un en a besoin.

Les fans ont rapidement inondé Teresa de commentaires sur la publication, la reprochant d’avoir évoqué la « gentillesse » alors qu’ils ne pensent pas qu’elle en a montré à sa co-star ces derniers temps.

« Comme il se doit », dit l’un d’eux. « Pensez à Jackie. C’était complètement méchant.

Instagram

Instagram

Un autre lui a dit: « wow ça t’a vraiment touché ? APPLIQUEZ-LE dans votre vie à CEUX QUI VOUS ENTOURENT.

Un troisième a fustigé Teresa en disant: « Vous êtes l’une des personnes les plus méchantes de toutes les émissions de femmes au foyer. »

D’autres ont qualifié la mère de quatre enfants de « feuse de troubles », de « téléphone » et d’« hypocrite totale ».

Au cours de la deuxième partie de Bravola finale de la saison RHONJ de , les ennemis Teresa et Jackie ont eu une discussion enflammée avec l’hôte Andy Cohen sur le harcèlement sexuel au travail.

Getty

Teresa a déclaré que le message sur le fait de bien traiter les autres l’avait vraiment « touchée »[/caption]

Instagram / @jackiegoldschneider

La saison dernière sur RHONJ, Teresa a répandu une rumeur selon laquelle le mari de Jackie, Evan, la trompait[/caption]

Andy, 52 ans, a abordé le sujet et a demandé à Jackie, 44 ans, si elle avait eu un comportement inapproprié alors qu’elle travaillait comme avocate, et elle a hoché la tête et a dit: « Oui, des patrons qui me masseraient les épaules. »

Immédiatement, Teresa a levé les yeux au ciel, a ri et a riposté : « Vous les avez laissés ? »

« Ouais, parce que je ne voulais pas me faire virer », a répondu Jackie – semblant agacée par l’attitude dédaigneuse de Teresa.

La mère de quatre enfants a éclaté de rire et a dit: « Oh, mon Dieu. »

Instagram

Jackie a ensuite partagé une rumeur selon laquelle la fille de Teresa, Gia, prenait de la cocaïne[/caption]

L’animatrice de Watch What Happens Live a alors demandé : « Teresa, avez-vous subi du harcèlement sexuel ? »

« Non. Personne ne mettrait la main sur moi à moins que je ne le veuille », a-t-elle déclaré catégoriquement.

Andy a semblé choqué et a été contraint d’expliquer à Teresa que ce n’est « pas un signe de faiblesse de subir du harcèlement sexuel ».





Les fans étaient furieux du commentaire de Teresa – certains ont même dit que c’était un « nouveau creux » pour la star.

Au début de la saison, Teresa a répandu une rumeur aux autres femmes au foyer selon laquelle elle avait entendu que le mari de Jackie, Evan, la trompait.

Après que Teresa ait refusé de déclarer qu’elle partageait la rumeur sans preuve, Jackie a fait une fausse affirmation selon laquelle sa fille co-star Gia, 20 ans, consomme de la cocaïne.