Teresa Giudice célèbre le quatorzième anniversaire de sa fille Audriana – Hollywood Life

Crédit d’image : Dave Allocca/StarPix/Shutterstock

Tous grandis ! Teresa Giudice51 ans, a fêté sa plus jeune fille, Audrianaen publiant un hommage spécial en l’honneur de son 14e anniversaire le 14 septembre. Les vraies femmes au foyer du New Jersey La star s’est rendue sur Instagram pour partager un montage vidéo de son adolescente et s’est jetée sur elle dans la légende. « Joyeux anniversaire à ma fille belle, intelligente, gentille et incroyable ! » Teresa a commencé dans la légende du clip.

La mère de quatre enfants a ensuite exprimé ses émotions à l’idée que sa plus jeune fille ait atteint l’âge limite. « Je n’arrive pas à croire que mon dernier-né a 14 ans. Tu m’impressionnes tous les jours [sic]! » » continua Thérèse. « Continuez à être votre moi authentique. J’espère que cette année ne vous apportera que joie et bonheur. Je t’aime jusqu’à la lune et retour #happybirthday #goldenbirthday #14 #loveyou.

Dans la publication, la personnalité de Bravo a partagé une série de photos d’Audriana de sa jeunesse à aujourd’hui. Elle s’est également assurée d’ajouter des photos avec le père de la jeune fille de 14 ans, Joe Giudice51. Les sœurs d’Audriana Milanie17, Gia22, et Gabrielle, 19 ans, figuraient également dans la liste des photos de retour. Joe a profité des commentaires pour partager son amour pour sa fille et a ajouté une série d’émojis coeur rouge.

Peu de temps après que Teresa ait partagé les photos, beaucoup de ses 2,3 millions de followers ont profité des commentaires pour souhaiter un joyeux anniversaire à Audriana. « Une telle rockstar », dit Teresa. Chiennes Namasté co-animateur, Mélissa Pfeister, écrit. Dans un commentaire séparé, RHOA alun Parcs Phèdre s’est assurée d’envoyer ses meilleurs vœux à la fille de Teresa. « Joyeux anniversaire, ma belle », a-t-elle écrit, accompagnée d’un emoji de gâteau. L’ancienne de Teresa RJONJ co-star, Jacqueline Laurita, ne pouvait s’empêcher de réagir en voyant Audriana toute grande. « Nos bébés grandissent trop vite ! Elle est belle. Joyeux anniversaire Audriana ! elle a jailli.

L’anniversaire de l’homme de 51 ans rend hommage à Audriana une semaine seulement après qu’elle se soit rendue sur Instagram pour commémorer le retour de ses filles à l’école. Teresa a partagé une photo d’Audriana et Milania, alors que les deux se dirigeaient respectivement vers leur première et leur dernière année de lycée. «Mes belles filles retournent à l’école. Milania ne peut pas y croire [sic] tu es en terminale et mon bébé Audriana n’arrive pas à croire que tu vas être en première année au lycée », a-t-elle jailli en légende. «Je suis tellement fier de vous deux. Atteignez les étoiles dans tout ce que vous faites tous les deux dans la vie. Je vous aime tous les deux bien plus que je ne peux le dire. Passez la meilleure année scolaire de votre vie.