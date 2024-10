Teresa Giudice célèbre le 20e anniversaire de sa fille Gabriella

Teresa Giudice est une maman fière !

La star de « Real Housewives of New Jersey », 52 ans, a rendu visite à sa fille Gabriella à l’Université du Michigan pour célébrer l’anniversaire de la jeune femme de 20 ans vendredi.

« Joyeux anniversaire 🎂 à l’âme la plus belle et la plus brillante, ma fille Gabriella ! » Thérèse a légendé la photo partagé via Instagram.

Teresa Giudice a célébré le 20e anniversaire de sa fille Gabriella en partageant un message hommage vendredi. Instagram/teresagiudice

« Joyeux anniversaire à l’âme la plus belle et la plus brillante, ma fille Gabriella ! » » a commencé la légende de la star de « RHONJ ». Instagram/teresagiudice

« Votre lumière brille si fort, illuminant chaque pièce avec votre grâce et votre intelligence. Je suis plus que fière d’être ta mère et d’être témoin de la personne extraordinaire que tu es en train de devenir », a poursuivi Teresa. Instagram/teresagiudice

« Votre lumière brille si fort, illuminant chaque pièce avec votre grâce et votre intelligence. Je suis plus que fière d’être ta mère et d’être témoin de la personne extraordinaire que tu es en train de devenir », a poursuivi la mère de quatre enfants.

«Je vous souhaite une journée remplie d’amour, de rire et de toute la joie du monde. Bravo pour une autre année de croissance et de succès ma poupée de porcelaine ❤️ Je t’aime jusqu’à la lune et retour !! 🥳.

Pour le week-end de célébration, l’auteur de « Standing Strong » a porté un pull court avec un jean taille haute.

«Je vous souhaite une journée remplie d’amour, de rire et de toute la joie du monde. Bravo pour une autre année de croissance et de succès ma poupée de porcelaine ❤️ Je t’aime jusqu’à la lune et retour !! 🥳 », a ajouté la fière maman. Teresagiudice/Instagram

Gabriella est photographiée avec Teresa et Luis Ruelas à l’Université du Michigan. Instagram/teresagiudice

Pendant ce temps, Gabriella a opté pour un chemisier blanc court et un jean de couleur claire pour sa journée spéciale. Le duo mère-fille s’est embrassé devant la caméra et s’est presque jumelé avec le même glamour.

Peu de temps après, Teresa a partagé la photo avec ses 2 millions de followers, de nombreux fans ont réagi dans les commentaires et ont souhaité un joyeux anniversaire à Gabriella.

«Je le dis tout le temps. Elle ressemble à son grand-père. Bénis les deux côtés de votre famille », a écrit un admirateur, tandis qu’un autre était d’accord, « Elle est la jumelle de Nonno, comme c’est mignon 😍 Joyeux anniversaire Gabriella 🎂. »

Pendant ce temps, un troisième fan a souligné le signe du zodiaque de Gabriella. « Je savais que je l’aimais pour une raison ❤️ Les Balance sont la meilleure jolie fille, joyeux anniversaire », s’est exclamé l’utilisateur.

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de votre inscription !

Milania, la sœur de Gabriella, a également célébré cette occasion spéciale avec un message hommage sur les réseaux sociaux. _giagiudice/Instagram

« Joyeux anniversaire à la meilleure personne du monde🫶🏻 Gabriella, tu n’es pas comme les autres, ma belle, incroyable et intelligente sœur, je t’aime UUUUU », Milania a légendé le message vendredi. Teresagiudice/Instagram

La plus jeune fille de Teresa, Milania, 18 ans, a également célébré l’anniversaire de sa sœur avec un message hommage vendredi.

« Joyeux anniversaire à la meilleure personne du monde🫶🏻 Gabriella, tu n’es pas comme les autres ma belle, incroyable, intelligente sœur, je t’aime UUUUU [sic]❤️❤️❤️❤️ », elle écrit dans la légende.

Dans la première diapositive du carrousel, l’adolescente et sa sœur ont coordonné des ensembles verts et des lunettes de soleil. Pendant ce temps, Milania a ajouté une photo de bébé de Gabriella sur la deuxième diapositive.

Teresa est la fière maman de quatre filles. Teresagiudice/Instagram

Teresa partage ses filles avec son ex-mari Joe Giudice. Teresagiudice/Instagram

Teresa a été occupée cet automne puisque Milania a été photographiée en train de sangloter à l’aéroport alors qu’elle se rendait à l’Université de Tampa.

Quelques jours plus tard, Bravolebrity a partagé une série de photos du dépôt du collège.

« Et elle s’en va♥️ vous quittant ce matin ; Je sais que tu feras des choses incroyables et que tu rendras maman si fière à l’Université de Tampa », a écrit Teresa.

« Aujourd’hui, c’est le début d’un nouveau chapitre passionnant ! Je t’aime tellement et j’ai hâte de voir tout ce que tu accompliras au cours de ces quatre prochaines années♥️♥️.