Teresa Giudice berce Daisy Dukes en Grèce avec ses filles : Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Thérèse Giudice51 ans, est décidément une maman cool ! Les vraies femmes au foyer du New Jersey star a secoué une paire de shorts Daisy Dukes dans la dernière photo de ses vacances à Mykonos en Grèce le 15 août. Teresa a associé son short coupé Chanel avec un haut camisole blanc, des sandales à lacets et un large chapeau à bord. Elle a posé sur la photo de groupe aux côtés de ses quatre filles, dont Gia22, gabrielle19 ans, Milania17, et Audriana13.

Ses filles avaient l’air toutes grandes et correspondaient à l’ambiance élégante de leur maman. Gia, pour sa part, était magnifique dans une robe découpée rose vif avec des toboggans blancs. Pendant ce temps, Gabriella et Audriana ont failli se jumeler avec des hauts de soutien-gorge blancs similaires et un pantalon beige en soie. Milania s’est également démarquée dans une robe à fleurs bleue et blanche frappante sans effort, qui comportait également des découpes latérales. « Mon éternité », la fille de Teresa, âgée de 22 ans, a légendé le message, accompagné d’un emoji en forme de cœur orange.

Peu de temps après que Gia ait partagé la photo de famille avec ses 922 000 abonnés, beaucoup d’entre eux ont répondu aux commentaires pour se réjouir de la maturité des filles de la femme de 51 ans. « Audri & Gabs ont l’air identiques maintenant! », A écrit un fan, tandis qu’un autre a ajouté, « Je ne peux pas dire lequel est audriana ou gabriella ! wow identique. Un admirateur séparé n’a pas pu s’empêcher de noter à quel point toutes les filles se ressemblaient. « Comment teresa a-t-elle réussi à avoir 4 naissances et 2 paires de jumeaux ? ! », ont-ils plaisanté, accompagnés d’un emoji applaudissant.

Ce n’est pas la première photo de vacances des dames Giudice, car Teresa est allée sur Instagram le 12 août pour partager un montage vidéo de leur voyage. La personnalité de Bravo s’est assurée d’inclure également des photos avec son mari, Luis Ruelas, qu’elle a épousé l’été dernier. « Elle l’obtient de sa maman #mykonos #loveyou #unforgettable », a-t-elle légendé le doux message de leur séjour en Grèce.

L’homme de 48 ans et sa femme se sont rendus sur Instagram le 6 août pour célébrer leur premier anniversaire de mariage avec une série de photos adorées. « Joyeux anniversaire 🇮🇹 #sardegna #summerlove #happyanniversary #italy », Teresa a légendé le post. Luis et le Rester fort l’auteur s’est marié en août 2022 lors d’une somptueuse cérémonie dans le New Jersey. Le couple a maintenant une famille recomposée heureuse car Luis a deux fils David et Nicolas, de son propre à partir d’une relation antérieure. Teresa était auparavant mariée à Joe Giudice de 1999 jusqu’à leur séparation en 2020.