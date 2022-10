Terence Lewis s’ouvre sur sa vidéo virale touchant les fesses de Nora Fatehi : Je ne me souviens même pas si ma main l’a touchée

En 2020, Terence Lewis s’était retrouvé dans des eaux chaudes après qu’une vidéo de lui aurait touché les fesses de Nora Fatehi sur la scène du meilleur danseur indien soit devenue virale sur Internet. Les internautes avaient critiqué le chorégraphe as à gauche, à droite et au centre pour ses actions. Alors que Nora l’avait défendu alors que les choses devenaient incontrôlables, Terence a une fois de plus revisité l’épisode en disant que ce n’était qu’un vilain memer au travail.

En parlant de cela sur le podcast de Maniesh Paul, Terence a déclaré que c’était une situation simple lorsque Shatrughan Singh et sa femme étaient venus en tant qu’invités. Leur collègue juge Geeta Kapoor a estimé qu’ils devraient faire un namaskar complet pour saluer l’acteur vétéran. Depuis que Malaika avait covid, Nora devait remplir sa place.

Terence et Nora ont tous deux fait le namaskar mais ce n’était pas suffisant pour Geeta qui leur a suggéré d’y mettre plus d’efforts. “Alors nous avons suivi ses instructions. Je ne me souviens même pas si ma main l’a touchée (Nora), je ne sais même pas si c’est vraiment touchant”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté : “Sur une note juste, deux semaines auparavant, Nora était venue dans l’émission et m’avait demandé de danser avec elle. Pourquoi voudrais-je faire quelque chose comme ça, alors qu’il y a quatre caméras autour ? C’est trop bon marché, tu Je ne peux pas faire ça. J’ai été abusé, dans mes DM ”

Terence a dit que les memers avaient zoomé sur l’action et que cela avait l’air trop réel. Il a ensuite appelé Nora car ils recevaient tous les deux des appels. “J’ai déjà dansé avec elle à proximité, et quand vous êtes au milieu, vous ne pensez pas dans cette zone. Nous sommes tellement concentrés, vous ne pouvez pas être dans deux mondes, et vous avez besoin de beaucoup de courage faire quelque chose comme ça », a-t-il ajouté.

Regardez Terence Lewis clarifier sa vidéo virale avec Nora Fatehi ici :

Lorsque la vidéo était devenue virale, Terence s’était défendu en disant qu’elle était clairement morphée et que l’utilisation d’effets était clairement visible. Plus tôt cette année, Terence avait évoqué sa relation supposée avec Nora en disant qu’ils étaient de très bons amis.