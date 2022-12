Terence Lewis s’ouvre sur sa participation à l’émission de Malaika Arora, déclare que “l’actrice a relevé le défi…”

La première émission Web de Malaika Arora, Moving In With Malaika, fait du bruit pour toutes les révélations juteuses et surprenantes. Après Farah Khan, Neha Dhupia et Karan Johar, le chorégraphe Terance Lewis emménage avec l’actrice Housefull. Dans le prochain épisode, Terence rejoint Malaika dans son émission, et il appelle même Nora Fatehi dans l’émission. Ce qui se passe après que Nora interagit avec Malaika est quelque chose dont nous discuterons plus tard, mais voyons d’abord ce que Lewis a à dire sur Malaika et son émission.

Parlant de son expérience avec la série, Terence a demandé pourquoi ne devrait-on pas emménager avec Malaika. La chorégraphe a déclaré qu’Arora était un être humain adorable et que les gens avaient toujours vu son côté glamour. “Elle a un mur qu’elle ne franchit pas parce que c’est son propre espace. Mais le fait qu’elle le fasse en ce moment, je pense que c’est un grand défi car exposer sa vulnérabilité n’est pas ce qu’il y a de mieux.” Lewis est fier de Malaika qu’elle permette aux gens d’explorer ce côté de sa vie, d’une manière qui ouvrirait la voie à de nombreuses personnes pour s’exprimer. “Je suis très excité à l’idée de regarder toute cette série et je suis sûr qu’il y en aura beaucoup d’autres à venir. J’ai un fort sentiment à ce sujet”, a affirmé Terence.

Regardez Nora et Terence à Moving In With Malaika







Dans le prochain épisode, Nora rejoint Malaika et Terence pour une séance de brainstorming sur une collaboration de remix de Chaiyaa Chaiyya. Elle a déclaré: “J’ai travaillé avec elle à quelques reprises”, lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait de Nora. Elle semblait être le genre de personne qui pouvait “souffler chaud et souffler froid”. Nora dit alors “Je dois aussi me donner de la valeur, tu sais.” Terence l’appelle alors qu’elle quitte la réunion et se lève. Nora et Terence seront vus dans l’épisode de la semaine prochaine, et il sera intéressant de voir comment les choses vont se dérouler entre le trio.