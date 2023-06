Terence Lewis profite de la météo de Mumbai sur une trottinette, les internautes disent « bhai pant sambhal ke » – Regardez

Dimanche, le chorégraphe Terence Lewis a été vu en train de profiter des rues de Mumbai et de la météo sur un kick bike. La vidéo de lui devient virale sur les réseaux sociaux et les internautes y ont réagi.

Le clip a été partagé par le célèbre photographe Viral Bhayani sur Instagram avec la légende « @terence_here s’amusant dans les rues de Mumbai ». L’un des utilisateurs des médias sociaux a commenté : « Ma fille de 3,5 ans a demandé qui il était. Je lui ai dit que Beta était l’oncle de Terrence. Elle : Oh Terrasse ! » Le second a dit : « Essence wakai mehnga ho gya hai… Waise environnement ke liye bhi ye kaafi acha hai continue comme ça. (L’essence est vraiment devenue chère. Au fait, c’est aussi très bon pour l’environnement. Continuez comme ça) »





La troisième personne a déclaré: « Les routes de Mumbai ne sont pas assez bonnes pour ce scooter. » Le quatrième a dit: « Célébrité aise bano ki kisi ko malum hi nhi pade ki tum celebrity ho. » Le cinquième a dit: « Bhai ab ye dheere dheere bhikhari q dikhne llga). » Le sixième a dit: « Terence aase mt ghum Lawrence aa jayga. » Le septième dit : « Bhai pant sambhal ke ».

Plus tôt, Terence Lewis a répondu à la vidéo qui le montrait en train de toucher Nora Fatehi de manière inappropriée. Il y a quelques années, l’incident s’est produit dans l’émission de télé-réalité India’s Best Dancer. Terence a servi de juge dans l’émission, tandis que Nora était invitée dans l’épisode en question. Dans la vidéo devenue virale, certains ont déclaré que Terence avait touché Nora de manière inappropriée.

Terence a déclaré sur le podcast de Maniesh Paul : « C’était une situation simple. Shatrughan Sinha et sa femme étaient venus. Geeta Kapoor a estimé que nous devions faire un namaskar complet pour les saluer. Cette semaine-là, Malaika Arora avait COVID et Nora s’est mise à sa place. J’ai dit d’accord, d’accord. Nous avons fait namaskar par respect, mais soudain, Geeta a senti que ce n’était pas suffisant et a voulu que nous en fassions plus. Nous avons donc suivi ses instructions. Je ne me souviens même pas si ma main l’a touchée (Nora), je ne sais même pas si c’est vraiment touchant. »