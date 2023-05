Terence Crawford et Errol Spence Jr. conviennent d’un mégafight le 29 juillet à Las Vegas

Terrence Crawford et Errol Spence Jr. ont convenu d’un méga combat pour le championnat incontesté des poids welters le 29 juillet au T-Mobile Arena de Las Vegas, ont annoncé les deux combattants sur les réseaux sociaux jeudi. Voici ce que vous devez savoir :

Le combat Showtime PPV, sans doute le plus important qui puisse être réalisé dans les sports de combat aujourd’hui, a mis des années à se préparer et met en vedette deux des cinq meilleurs boxeurs livre pour livre au monde.

Spence, 28-0 avec 22 KO, détient les ceintures WBC, WBA et IBF de la division. Il vient de remporter une victoire de TKO au 10e tour contre Yordenis Ugas en avril 2022 et revendique des victoires sur les anciens tenants du titre à Danny Garcia, Shawn Porter, Mikey Garcia, Lamont Peterson et Kell Brook.

Crawford, le champion poids welter WBO, a une fiche de 39-0 avec 30 KO. Bien qu’il n’ait pas le même curriculum vitae que Spence, il est considéré par certains – après la défaite de Canelo Alvarez contre Dmitry Bivol en mai 2022 – comme le meilleur boxeur du monde.

Crawford a terminé ses huit derniers adversaires, le plus récemment David Avanesyan via KO au 6e tour en décembre dernier.

L’Athlétisme analyse instantanée :

Pourquoi cela a-t-il mis si longtemps à arriver ?

Surtout de la politique dans le sport. Crawford a été avec Top Rank pendant des années et Spence a longtemps été avec Premier Boxing Champions. Bien que les promotions aient parfois fonctionné ensemble (Tyson Fury contre Deontay Wilder, par exemple), il y a eu beaucoup de drames dans les coulisses en termes de répartition des salaires, de promotion et de réseau PPV. Crawford a depuis quitté Top Rank et cela seul a facilité les négociations.

Les deux combattants ont entendu pendant des années que c’était le combat à mener, et ils savent chacun que cela doit arriver pour leur héritage. Des questions sur qui est le meilleur combattant les suivraient jusqu’à la retraite si cela ne se concrétisait jamais. Nous avons finalement atteint un point où de petites différences sont mises de côté pour l’amélioration du sport. —Rosenstein

Prédiction précoce?

C’est tellement dur. Vous parlez sans doute des deux meilleurs combattants du monde en ce moment. Spence est incroyablement solide techniquement et vous sépare jusqu’à ce que vous ne puissiez plus continuer. Il a littéralement cassé les os orbitaux de deux anciens champions différents et avait l’air fantastique après la longue mise à pied qui a suivi son accident de voiture. Cela dit, mon instinct me dit que Crawford prendra ça. Il a le même ensemble de compétences que Spence avec un peu plus de puissance et d’instinct de tueur. Crawford est le meilleur finisseur en boxe. Si les deux hommes laissent les mains voler, je m’attends à ce que Crawford reste debout à la fin. —Rosenstein

