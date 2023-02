Tere Ishq Main Ghayal : L’émission de Karan Kundrra-Gashmeer Mahajani suscite des réactions mitigées ; les acteurs principaux sont appréciés [View Tweets]

Tere Ishq Main Ghayal a vu sa première hier soir. Dans l’émission, Gashmeer Mahajani et Karan Kundrra jouent le rôle de loups-garous. Hier soir, nous avons vu le premier épisode où Armaan (Gashmeer Mahajani) retourne dans son ancienne maison après être tombé amoureux d’Isha (Reem Shaikh). Veer (Karan Kundrra) joue le rôle de son frère absent. Tere Ishq Main Ghayal est censé être inspiré par The Vampire Diaries. Les fans qui ont vu le premier épisode ont aimé la performance des principaux protagonistes. Cependant, ils pensent que c’est une mauvaise arnaque de The Vampire Diaries. Dans l’épisode, nous avons vu une bonne chimie entre Armaan et Isha. Voici un aperçu de la réaction des gens au premier épisode…

Alors hier j’ai regardé #TereIshqMeinGhayal sur @CouleursTV Quand je suis venu regarder la répétition sur @justvoot je ne peux pas regarder @kkundrra scènes. Pourquoi??? Abey voot apna RAM badha bey. #KaranKundrra #TejRan Nitine (@Niti72245144) 14 février 2023

M. Bhediya …??? Lol Cheri Ek bhediya ko bata Rahi ho kese dikhta il Bhediya ?? Aww Kitna Expression mignonne Diya #Armaan ne Cheri ki bate sunke..??@Gashmeer Gashuu votre Cutie Smile je l’aime ..???#GashmeerMahajani #TereIshqMeinGhayalGashmeer #TereIshqMeinGhayal #TIMG pic.twitter.com/KtVqqGkpkf Purni?Gash (FanAccount) (@PhagePurnima) 14 février 2023

Tere Ishq Main Ghayal est produit par Yash Patnaik. C’est de Beyond Dreams Production. Voyons comment les TRP reprennent dans les prochains jours !