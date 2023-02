Tere Ishq Main Ghayal: Gashmeer Mahajani clarifie l’air sur son “héroïne dévouée” révèle qu’il n’était pas lié à distance à Reem Shaikh

Gashmeer Mahajani sera bientôt de retour à la télévision avec l’émission Tere Ishq Main Ghayal. Dernièrement, il a eu des sessions de chat avec ses fans sur les réseaux sociaux. Mais il semble que ses réponses aient été mal interprétées. Il a répondu à un tweet que les fans ou les makers devraient trouver une héroïne aussi dévouée que chez eux. D’une manière ou d’une autre, les gens pensaient qu’il laissait entendre que Reem Shaikh n’était peut-être pas aussi dévouée qu’il l’espérait. Bien sûr, il n’y avait rien de ce genre. Ce n’est pas la première fois. Lors d’une session de questions-réponses sur Instagram, on lui a demandé s’il préférait travailler avec un équipage masculin ou féminin, il a déclaré qu’une unité avec plus de femmes était plus organisée et bien huilée. Certaines personnes ont dit qu’il n’était pas satisfait de Karan Kundrra. Eh bien, ce n’est sûrement pas le cas. Jetez un œil à ses tweets ici…

C’est juste pour purifier l’air pour mes fidèles fans et admirateurs. Ce tweet n’est pas lié à distance à TIMG ou à l’un de ses acteurs. Même avant que de faux récits ne soient diffusés sur moi et Karan en tenant compte de mon histoire générique Insta, mais avec le temps, cela aussi s’est avéré faux. Oui, c’est https://t.co/7ELkhJaTOj Gashmeer Mahajani (@Gashmeer) 9 février 2023

directement lié au processus que nous traversons pour finaliser le rôle principal en face de moi dans mon prochain film en marathi. Quelqu’un qui fera l’affaire et consacrera le même temps que moi. Je co-réaliserai ce film et l’annonce aura lieu en avril. Je pense que je dois ça Gashmeer Mahajani (@Gashmeer) 9 février 2023

explication aux fans fidèles qui m’ont fait part de leurs soucis en dm. Je passe un très bon moment à tourner TIMG avec toute mon équipe et j’espère que vous ignorez le chaos et que vous vous asseyez et profitez du spectacle à partir du 13 février ?? Bonne vitesse. Gashmeer Mahajani (@Gashmeer) 9 février 2023

Eh bien, Gashmeer Mahajani a réalisé de bons projets à la fois à la télévision, au cinéma et en OTT. Il a également excellé dans Jhalak Dikhhla Jaa 10. Le beau gosse a également été considéré comme juge sur la version Dance India Dance Junior Marathi. Les fans ne doivent pas arrêter de spéculer car Gashmeer Mahajani a corrigé les faits !