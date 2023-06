Tere Ishk Mein: Dhanush impressionne par son regard intense et en colère alors qu’il se prépare à se battre pour l’amour, les fans ont la chair de poule

La superstar tamoule Dhanush a fait une entrée à Bollywood avec Raanjhanaa et 10 ans plus tard, il a collaboré avec le réalisateur Anand L Rai pour son prochain film intitulé Tere Ishk Mein. Raanjhanaa avec Dhanush et Sonam Kapoor est sorti le 21 juin 2021 et alors que le film durait 10 ans, l’acteur a annoncé son prochain film en hindi partageant la vidéo d’annonce du titre. Dans la courte vidéo de 1 min 30 s, l’acteur impressionne par son regard furieux et intense. Il a fait un lien avec ses premiers débuts à Bollywood.

Tere Ishk Mein avec Dhanush dans le rôle de Shankar est du monde de Raanjhanaa et des réalisateurs du film de 2013. Son dialogue mentionnant l’un de ses personnages «Kundan» était suffisant pour établir un lien avec Raanjhanaa. Il dit : « Pichli baar toh Kundan tha, maan gaya. Par iss baar Shankar ko kaise rokoge ? À l’occasion du 10e anniversaire de Raanjhanaa Dhanush et Anand L Rai ont fait la grande annonce de Tere Ishk Mein. Les fans ont eu la chair de poule et sont ravis de voir Dhanush dans un nouveau look en tant que Shankar dans son prochain film.

Dès que la vidéo d’annonce du titre a été publiée, les internautes ont partagé leurs réactions sur Twitter et Youtube. Dans la section des commentaires de la vidéo Youtube, un utilisateur a écrit : « ce Raanjhanaa BGM GOOSEBUMPS ». Un autre a écrit: « ramener des souvenirs et des sentiments à Ranjhana (2013) Une fois fan, toujours un fan inconditionnel de Dhanush Anna. » Un autre a commenté: « Ogggg putain j’ai eu la chair de poule f *** kng quand ce #rajhanna BGM est arrivé enfin.

Tere Ishk Mein est la troisième collaboration entre l’acteur polyvalent Dhanush et le réalisateur Anand L Rai après Raanjhanaa et Arangi Re. Donner une musique mélodieuse pour Raanjhanaa AR Rahman composera à nouveau la musique de ce film. En dehors de Dhanush, d’autres acteurs ne sont pas encore connus. Les fabricants ont gardé secrets les détails importants et ont prévu de les dévoiler au fil du temps. Jusqu’à présent, ce que l’on sait, c’est qu’AR Rahman composera la musique. Irshad Kamil écrira les paroles. Tere Ishk Mein devrait sortir l’année prochaine en 2024.