‘Terance Mann Game’ offre un moment de franchise historique pour les Los Angeles Clippers | Nouvelles de la NBA

C’est ainsi qu’on démantèle une histoire naufragée. Vous le faites contre l’équipe la mieux classée de l’Ouest.

Vous le faites en étant sauvé par un joueur relativement inconnu qui a défini à bien des égards le slogan « Next Mann Up ». Vous le faites en manquant le seul gagnant crédible sur la liste. Vous le faites sans Lob City et les Knuckleheads et Danny Manning et Bob McAdoo et Randy Smith et… eh bien, c’est à peu près tout, parce que les choix sont minces parmi les sauveurs de cette franchise.

Au cours de leurs 50 ans d’histoire remontant à l’époque où ils étaient basés à Buffalo, les Clippers n’ont jamais atteint la finale de la conférence jusqu’à présent. C’est la plus longue période sèche de l’histoire de la ligue. Et dans un style et une manière si différents des Clippers que nous avons tous connus et moqués au fil des ans, ils ont utilisé un effort collectif et inspiré vendredi soir qui était lourd à cœur et désireux d’atteindre enfin ce niveau glissant et insaisissable.

Toute la crasse du passé a été effacée par le Terance Mann Game et un rallye de 25 points et un clap-back en deuxième mi-temps contre le Jazz que même les fans des Lakers concéderont comme épiques. Les Clippers avancent en fait, plus profondément qu’ils ne l’ont jamais fait en séries éliminatoires. Ils avancent probablement sans Kawhi Leonard, mais avancent quand même.

Juste avant le buzzer final du match décisif 6, l’entraîneur Ty Lue a fait ce qu’il avait à faire. Lors d’un arrêt de jeu, il a remplacé les joueurs, un par un, pour remplacer Paul George et Reggie Jackson et garder le meilleur pour la fin, Mann, afin que chacun puisse se baigner dans l’ovation debout méritée à l’intérieur du Staples Center, qui a par coïncidence reçu le vert gouvernemental lumière à remplir pour la première fois toute la saison.

« C’est la première fois que je rencontre une foule comme celle-ci depuis que je suis Clipper », a déclaré George.

Bien sûr, donnez un coup de main aux Clippers. Pourquoi pas? Ce n'était que la nuit la plus glorieuse de l'histoire de la franchise.

















Paul George et Terance Mann donnent leur avis après avoir mené les LA Clippers à une finale de la Conférence Ouest pour la première fois en 51 ans d'histoire de la franchise



Allons droit aux détails, en commençant par l’évidence : Terance Mann, 39 points ? Avant le début de la saison, Charles Barkley aurait pu demander : pour qui il joue ? En fait, les Clippers ont préparé la jeune garde au cours des derniers mois de la saison, et il a suffisamment prospéré pour que les Clippers échangent Lou Williams à la date limite.

Mais la confiance dans les jeunes n’a qu’un poids limité dans les séries éliminatoires. Mann a été enterré sur le banc pour commencer cette série de deuxième ronde avec Utah, obtenant neuf minutes combinées lors des deux premiers matchs. Et bien sûr, il a reçu une réprimande sur les réseaux sociaux après avoir tristement contourné un lay-up et s’être fait tuer contre les Mavericks, des gens mettant son inexpérience en question.

Peu à peu, cependant, Mann est revenu dans le vif de la rotation, et ses minutes ont augmenté avec sa confiance, et il a commencé à agir comme s'il appartenait. Juste un match plus tôt, il a eu l'audace de dunk sur Rudy Gobert, le triple joueur défensif de l'année.

















Terance Mann frappe un gros chelem pour les LA Clippers lors de leur victoire sur les Utah Jazz lors du match 5



Cette fois, il a été le fer de lance du retour des Clippers au match 6 avec seau après seau et ses coéquipiers ont continué à le nourrir passe après passe. Il a établi un total de points en carrière – pas seulement un sommet en carrière NBA; il n’a même jamais marqué autant de points dans un match universitaire. Il a tiré 7 pour 10 en profondeur.

Après avoir coulé un trois points du coin – Mann a tiré un incroyable 15 pour 21 au total – le président jubilatoire des Clippers, Steve Ballmer, s’est levé de son siège et est tombé sur le sol, et c’était la réaction tout à fait appropriée. Personne ne croyait vraiment ce qu’ils voyaient du garde de 24 ans.

Ballmer s’est suffisamment rétabli pour rechercher le nouveau héros après le match et donner une étreinte que Mann n’oubliera pas de sitôt : « C’était génial. Il me félicitait. Je le félicitais. »

Terance Mann se lève pour marquer lors du match 6



Mais c’était plus que Mann. Jackson a été « Mr Big Shot » pour les Clippers sur une grande partie des quatre derniers matchs, toutes des victoires, et il a fourni 27 points. Jackson a également été relégué sur le banc au début de la saison, mais il maintient maintenant Rajon Rondo, alias « Playoff Rondo », sur le banc dans ce qui est qualifié de renversement de fortune personnel.

Nic Batum était auparavant un rejeton des Hornets, qui l'ont caché sur leur banc pendant deux ans afin de toiletter les jeunes; il est arrivé cette saison à LA et s'est vu confier un rôle qui s'est considérablement élargi dans les séries éliminatoires. Pour le deuxième match consécutif, Batum a joué plus de 40 minutes, produisant cette fois 16 points, sept rebonds, trois blocs et deux interceptions.

















3:17



Faits saillants du match 6 de la série des demi-finales de la Conférence Ouest entre les Utah Jazz et les LA Clippers



Paul George a perdu sa peau laide en séries éliminatoires et s’est révélé être un leader et, sans Kawhi, une star en solo dont les Clippers avaient envie lors des deux derniers matchs. George avait autant besoin de ce résultat que la franchise Clippers.

Les Clippers sont devenus la première équipe à effacer deux déficits de la série 0-2 au cours de la même saison éliminatoire. De plus, si vous vous en souvenez douloureusement, ils ont perdu une avance de 3-1 au deuxième tour de l’année dernière, ce qui a entraîné beaucoup de mépris et un nouvel entraîneur, c’était donc une rédemption.

Plus impressionnant encore, ils ont remporté une paire contre le Jazz tout en manquant Leonard. Ceci de la part de l’équipe qui n’a toujours pas révélé l’étendue et la description de sa blessure au genou ; cela reste un mystère, idem pour son statut pour le début des finales de conférence.

D’ici là, les Clippers profiteront de ce que George a appelé leur « soirée spéciale ». Il a raison, ça ne devient pas plus spécial que ça. Les Clippers sont en finale de conférence, des mots qui n’ont jamais été prononcés ou tapés auparavant.