Le développeur de jeux espagnol Tequila Works est le dernier à avoir été licencié, laissant partir un nombre indéterminé d’employés à la suite de l’annulation d’un jeu.

Dans un Publication LinkedInrepéré par TechRaptorle studio a déclaré qu’il travaillait sur un jeu inopiné mais, pour des raisons qu’il n’a pas encore révélées, il a été contraint d’abandonner ce projet.

« Cette décision difficile signifie que nous allons restructurer le studio pour nous concentrer sur le développement d’un seul jeu », a écrit la société. « Ces changements auront un impact sur un petit nombre de rôles au sein du studio.

« C’est une période incroyablement difficile, et notre objectif est de fournir soutien et conseils aux personnes touchées. »

Fondée en 2009, Tequila Works est surtout connue pour ses succès indépendants acclamés tels que Rime et The Sexy Brutale.

Son projet le plus récent était Song of Nunu : A League of Legends Story, un spin-off du très populaire MOBA de Riot Games. Le titre a été publié par le label d’édition Riot Forge, mais celui-ci a été fermé en janvier lorsque Riot a subi ses propres licenciements, entraînant la perte de 530 employés.