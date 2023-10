Tequila et bières mexicaines Don Julio, Modelo boom aux Etats-Unis

Casamigos, fondée par George Clooney, est arrivée sur le marché il y a dix ans et a ouvert la voie à d’autres tequilas haut de gamme appartenant à des célébrités , est jusqu’à présent la tequila la plus vendue cette année sur le site de commerce électronique d’alcool Drizly, a déclaré à CNBC un porte-parole de Drizly. Don Julio était le deuxième.

La croissance de la tequila et du mezcal en particulier a été stimulée par les ventes de marques premium ou haut de gamme telles que Casamigos et Don Julio, dont les prix sont plus élevés au détail et sont produites à 100 % d’agave, sans arômes ni additifs.

L’essor des boissons alcoolisées mexicaines sur le marché américain traditionnel, en préparation depuis plus de 20 ans, est le résultat d’un marketing authentique et avisé visant à rendre les marques mexicaines acceptables pour les consommateurs en dehors de leur pays d’origine, tout en restant en résonance avec leur marché traditionnel. .

L’année dernière, les spiritueux mexicains à base d’agave, la tequila et le mezcal, ont dépassé le whisky américain pour devenir la deuxième catégorie de spiritueux à la croissance la plus rapide en termes de chiffre d’affaires et de volume aux États-Unis, selon analyse par le Distilled Spirits Council des États-Unis, une association professionnelle de l’industrie. Rien qu’en 2022, près de 30 millions de caisses de 9 litres de tequila et de mezcal ont été vendues aux États-Unis.

Les États-Unis constituent le plus grand marché pour les spiritueux mexicains à base d’agave et leurs meilleures bières. Ces dernières années, les marques mexicaines ont commencé à dominer l’industrie américaine des boissons alcoolisées, les buveurs développant une soif de produits haut de gamme ayant une histoire authentique.

Depuis 2003, la catégorie des tequila et du mezcal aux États-Unis a globalement augmenté de 273 % en volumes, soit à un taux moyen de 7,2 % par an, tandis que les spiritueux haut de gamme à base d’agave ont grimpé de 1 522 %, selon DISCUS. Tous les produits à l’origine du boom de la tequila proviennent du Mexique. Même si certaines marques comme Casamigos sont basées à l’extérieur du pays, le spiritueux doit légalement y être produit.

Don Julio, une entreprise mexicaine vieille de plus de 80 ans et désormais détenue par le géant britannique des spiritueux Diageo, est en train de changer de marque et de connaître un nouveau succès au milieu de la nouvelle vague d’appréciation pour la tequila. Martins a déclaré que le goût doux, la polyvalence et la perception d’un esprit plus pur et plus propre de Don Julio ont stimulé le produit.

Cette fin d’année, la marque a connu une croissance à deux chiffres de ses ventes mondiales et est en hausse de 20 % en 2023 par rapport à l’année dernière, a déclaré un porte-parole à CNBC. Le mois dernier, il a lancé un nouveau look et film promotionnel car il cherche à reproduire le succès qu’il a connu aux États-Unis à l’étranger.