Teofimo Lopez tient à affronter Josh Taylor au Royaume-Uni pour un affrontement pour le titre mondial des super-légers | Nouvelles de boxe

Teofimo Lopez dit qu’il veut affronter Josh Taylor au Royaume-Uni l’année prochaine et insiste sur le fait qu’il éliminerait l’Écossais.

L’ancien champion du monde des poids légers Lopez se prépare actuellement pour sa deuxième apparition dans la division des super-légers, la catégorie de poids où Taylor était le champion incontesté.

Taylor a quitté trois de ses quatre ceintures afin de poursuivre un match revanche avec Jack Catterall, après avoir remporté plus tôt cette année une victoire aux points controversée malgré avoir été renversé par le combattant anglais.

Si Taylor réussit le match revanche, qui n’a pas encore été confirmé mais qui devrait avoir lieu en février 2023, Lopez espère avoir une chance de remporter la ceinture WBO au Royaume-Uni l’année prochaine.

“Je le déchirerais, du corps à la tête, il ne saura pas avec lequel je vais le blesser”, a déclaré Lopez Sky Sports Nouvelles.

“Il va penser que je vais au corps, la prochaine chose qu’il sait, c’est que j’irai à la tête.

“Ça va être une super soirée. Je crois sincèrement que je vais l’assommer aussi.

“En fait, je vais le mettre mieux à terre que ce que Catterall a fait. Il ne se relèvera pas, c’est tout ce que je peux vous dire les gars.”

Lopez fait face à un défi de taille avant de pouvoir planifier un voyage au Royaume-Uni, l’Américain affrontant Sandor Martin le 10 décembre, en direct sur Sports du ciel.

Le joueur de 25 ans dit qu’il serait également prêt à affronter Catterall, au cas où Taylor perdrait.

“Ces gars sont des combattants de base solides, ces gars sont de grands champions”, a déclaré Lopez.

“Ils ont fait un grand combat pour la première fois, donc j’ai hâte de voir ce qu’ils ont tous les deux appris l’un de l’autre, en termes d’avantages et d’inconvénients. Il y a des défauts que les combattants ont et je veux voir s’ils sont capables de les capitaliser.

“La seule façon pour nous de le savoir est [when they fight]et je serai à l’écoute.

“Beaucoup de gens aimeraient me voir affronter Josh Taylor, et je l’ai appelé.

“Surtout pour le faire là-bas au Royaume-Uni, je veux vraiment en faire l’expérience. Je dois en faire l’expérience et me diversifier dans le sens de redonner mon amour au Royaume-Uni – je reçois tellement du Royaume-Uni qu’il est temps que nous le rendons.”

Lopez impressionné lors de ses débuts en super-léger contre Campa





Lopez, qui s’est annoncé comme une star du sport par l’étonnant concurrent livre pour livre Vasiliy Lomachenko en 2020, cherche à s’appuyer sur une victoire à élimination directe contre Pedro Campa lors de ses débuts en super-léger en août.

Martin a remplacé Jose Pedraza, mais Lopez dit que l’Espagnol offre un match plus difficile et plus excitant que son adversaire d’origine.

“J’étais très excité, plus intrigué par ce combat”, a déclaré Lopez à propos du changement d’adversaire.

“Nous ne négligeons aucun combattant. Pedraza, il a définitivement son propre curriculum vitae, mais les choses se passent et je suis content de la façon dont cela s’est passé – pour l’amélioration de ma carrière et pour tous les autres là-bas.

“Tout le monde a parlé de ce combat, le WBC a en fait déclaré cela comme un éliminateur, et regardez-le maintenant, nous l’obtenons plus tôt. Noël est arrivé tôt pour tout le monde ici.”