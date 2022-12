Teofimo Lopez: Pourquoi l’Américain peut faire ses preuves chez les super-légers contre Sandor Martin | Nouvelles de boxe

Teofimo Lopez est un combattant d’élite. Ancien champion unifié des poids légers, il a choqué le grand moderne Vasiliy Lomachenko et «The Takeover», comme il est connu, semblait être en plein effet.

Mais George Kambosos a provoqué un bouleversement majeur lorsqu’il l’a battu en 2021. Depuis lors, des questions ont plané autour de Lopez. Était-il vraiment aussi bon qu’il en avait l’air ? Son passage au sommet du sport n’a-t-il été qu’un cas unique?

Lopez a dû se regrouper. Il est passé aux super-légers cette année et a remporté une victoire par arrêt contre Pedro Campa en août.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Teofimo Lopez renverse puis arrête Pedro Campa au septième tour au Resorts World Events Center de Las Vegas



Mais nous ne savons pas encore à quel point il peut être bon dans sa nouvelle division, une catégorie de poids qui abrite d’excellents combattants comme Josh Taylor, Jack Catterall, Regis Prograis et plus encore.

Il répondra à ces questions quand il combattra Sandor Martin, en direct sur Événement principal de Sky Sports et Sky Sports Arena à 2h du matin le dimanche.

Martin était un champion d’Europe solide, quoique peu spectaculaire auparavant. Mais ensuite, dans l’autre grand bouleversement de 2021, il a stupéfié Mikey Garcia, un boxeur exceptionnel qui avait remporté des titres dans plusieurs catégories de poids et a été reconnu dans le passé comme l’un des meilleurs, livre pour livre, du sport.

Lorsque Martin a remplacé Jose Pedraza comme adversaire de Lopez pour ce combat, cela a présenté à l’homme de Brooklyn un test idéal. C’est une chance pour Lopez de commencer à montrer qu’il peut être aussi bon en super-léger qu’on s’attendait à ce qu’il soit à 135 livres.

“Il s’agit vraiment de pousser les choses, de faire en sorte que le combat se produise, d’avoir l’air impressionnant contre ce gars”, a déclaré Lopez. Sports du ciel.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Teofimo Lopez interpelle Josh Taylor après sa victoire sur Pedro Campa



“C’est un compétiteur. Il boxe. Il va y aller en voulant prouver un autre point et une autre raison pour laquelle il a battu Mikey Garcia non seulement par chance – qu’il est le meilleur.

“Sandor Martin, c’est le gars numéro un en Europe, c’est le meilleur champion qu’ils ont en Espagne. C’est donc un super match. Et il a battu un gars que beaucoup de gens ne s’attendaient pas à ce qu’il batte, Mikey Garcia, qui a été quadruple champion de division. C’est énorme.”

Lopez insiste sur le fait qu’il fera sa marque dans cette nouvelle catégorie de poids. “C’est un mauvais moment pour tous ces champions à 140 livres. C’est un mauvais moment pour eux tous. Je ne fais que m’améliorer”, a-t-il déclaré.

“C’est mon deuxième combat de cette année seulement. Je n’ai pas eu ça depuis 2019. Nous parlons vraiment de trois ans. Donc je suis vraiment excité à ce sujet. Je sens mon élan grandir. Je sens la cohérence. Je J’ai l’impression que le fait que je reste plus actif m’aide beaucoup plus ; physiquement, mentalement et émotionnellement et je suis tellement heureux que nous puissions avoir ce combat.”

Image:

Lopez a bien performé jusqu’à présent chez les super-légers





Avec les combattants disponibles en super-légers, il a le potentiel d’être l’une des divisions les plus excitantes du sport.

“Les meilleurs combattants combattent les meilleurs – c’est la partie la plus importante de tout ce qui se passe en ce moment. C’est ma motivation. Comment puis-je pousser ce sport?” dit López.

“Merci à Lomachenko. Lomachenko a toujours été un joueur d’équipe, il a toujours senti qu’il était le meilleur alors moi et Lomachenko avons fait en sorte que cela se produise. Je pensais que ça allait commencer alors, ce n’est vraiment pas le cas. Il s’agit donc de le pousser en 140 livres .”

Quant à ses objectifs, il a déclaré: “Nous avons Regis Prograis en ligne, nous avons Jose Ramirez, nous avons également Josh Taylor en ligne, Catterall. Il y a tellement de grands champions. Je crois vraiment que ces gars sont prêts à se battre avec moi. C’est vraiment ce que j’attends avec impatience. C’est une division empilée, beaucoup de grands champions. J’ai juste hâte de prendre plus de 140 livres.

“Je suis juste ici pour montrer à tous les autres que non, je suis le meilleur”, a ajouté Lopez.

“Je suis le plus grand maintenant et je suis le plus grand de tous les temps.”

La première étape, pour faire ses preuves à nouveau, commence ce soir.

Regardez Teofimo Lopez contre Sandor Martin, avec Jared Anderson et Keyshawn Davis sur la sous-carte, en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Arena à 2 heures du matin dimanche matin