Teodor Currentzis et MusicAeterna font l’objet d’un examen minutieux des relations avec la Russie

SALZBOURG, Autriche — Teodor Currentzis est vénéré comme l’une des voix les plus originales de la musique classique, un chef d’orchestre rebelle qui peut insuffler une nouvelle vie à des œuvres bien connues. Dans cette capitale culturelle européenne, où artistes, agents et impresarios se retrouvent chaque été, il est omniprésent, son nom inscrit sur des banderoles et des brochures. Ses fans viennent du monde entier pour écouter ses performances.

Mais cet été, il n’y a pas que sa musique qui fait parler d’elle au Festival de Salzbourg, l’un des rendez-vous incontournables de la musique classique. Currentzis – qui dirige ici à partir de mardi un nouveau programme double du “Château de Barbe Bleue” de Bartok et du “De Temporum Fine Comoedia” de Carl Orff – et son ensemble, MusicAeterna, attirent l’attention pour une autre raison : leurs liens avec la Russie.

Au milieu de la guerre en Ukraine, Currentzis et MusicAeterna ont été attaqués pour leur dépendance à VTB Bank, une institution russe appartenant à l’État qui a été sanctionnée par les États-Unis et d’autres pays, mais qui reste le principal sponsor de l’ensemble. Currentzis et l’ensemble ont été dénoncés pour leur silence sur la guerre et critiqués pour avoir travaillé avec des associés du président russe Vladimir V. Poutine, dont certains siègent au conseil d’administration de la fondation MusicAeterna.