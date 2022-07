Tenue d’été deux pièces : boutique – Hollywood Life

Crédit d’image : Maridav/Adobe

Il peut être difficile de suivre la liste interminable des “esthétiques” modernes, mais vous connaissez certainement une ambiance à la mode quand vous en voyez une, comme celle-ci deux pièces tenue d’été sur Amazon qui a totalement “Coastal Grandma” écrit partout.

Cet ensemble est parfait pour se promener sur la plage, relire votre livre préféré sur le pont ou toute autre activité de grand-mère à laquelle nous aimons tous secrètement nous adonner. Si cela ressemble à une esthétique que vous aimez, alors assurez-vous de vérifier ceci tenue d’été chic pour toi.

Cette tenue ample chic est parfait pour l’été. C’est aéré, confortable et sûr d’invoquer des images de promenade sur la plage pendant que le soleil se couche au loin. Les manches sont longues mais peuvent être boutonnées selon l’ambiance. Que vous sortiez avec des amis ou que vous restiez à la maison, cet ensemble de grand-mère côtière est super mignon et impressionnera à coup sûr.

La ensemble d’été deux pièces by Fixmatti est fait de lin lavable en machine et est disponible dans une variété de couleurs afin que vous puissiez avoir des options pour chaque jour de la semaine. Le short taille haute offre une coupe flatteuse avec une texture fluide et ample qui est parfaite pour être portée toute la journée.

Les acheteurs heureux adorent style sans effort de cette tenue, en disant que c’est “mignon et aérien” et qu’ils adorent que ce soit “confortable mais semble assemblé.” Il est facile de comprendre pourquoi ce look tendance obtient autant de notes cinq étoiles sur Amazon.

Invoquez le vôtre décontracté, mais sophistiqué look de grand-mère côtière pendant que cet ensemble est en vente. C’est ce que réclament les vibrations estivales !