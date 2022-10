Tente entièrement engloutie par les flammes au campement de Kelowna – Kelowna Capital News

La GRC de Kelowna et le service d’incendie ont répondu à un petit incendie près du sentier ferroviaire Okanagan près de Wendall Place à Crowley Avenue jeudi matin (13 octobre).

À leur arrivée, une tente a été retrouvée complètement engloutie par les flammes avec quelqu’un à l’intérieur. La personne a pu sortir avant d’être blessée et les pompiers ont été mis hors d’état de nuire.

“Alors que les températures baissent, nous voyons de plus en plus de personnes sans abri utiliser des réchauds de camping dangereux et des flammes nues pour tenter de se réchauffer”, a déclaré Scott Powrie, sergent responsable de l’unité de sécurité communautaire. “Cela nous rend bien sûr extrêmement préoccupés par le bien-être des personnes dans ces campements.”

La zone où l’incendie a eu lieu est connue sous le nom de «Tent City» où vivent de nombreux sans-abri de Kelowna. La GRC et le règlement travaillent avec ces personnes pour trouver différentes façons de se réchauffer, qu’il s’agisse de sacs de couchage, de trouver un abri ou de passer les mois d’hiver.

