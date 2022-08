Tentatives d’assassinat : l’Iran menace, cible des dissidents sur le sol américain

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Des membres du Conseil national de la Résistance iranienne ont déclaré en exclusivité à Fox News Digital jusqu’où le régime actuel de Téhéran ira pour essayer de les tuer, même sur le sol américain.

“Depuis le début des soulèvements en Iran en 2017, Téhéran a intensifié ses complots terroristes à l’étranger, notamment contre notre mouvement en raison de l’augmentation de son attrait auprès des manifestants”, a déclaré Alireza Jafarzadeh, directeur adjoint du Bureau américain du Conseil national. de la Résistance iranienne (CNRI).

“Téhéran a vu le MEK comme un moteur de changement en Iran et a trouvé le réseau du CNRI à l’étranger comme la clé pour faire pression contre le régime.”

Le 10 août, le ministère de la Justice a annoncé des accusations contre l’agent iranien Shahram Poursafi, membre du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran, pour un complot présumé visant à assassiner John Bolton, qui a été conseiller à la sécurité nationale de l’ancien président Trump jusqu’en 2019. De nouveaux détails ont également montré des agents. aurait pris pour cible l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo.

Des responsables américains ont déclaré que le complot était probablement planifié en représailles à la frappe de janvier 2020 qui a tué Qassem Soleimani, le chef de la force terroriste Qud du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), mais des membres du CNRI et de l’Organisation des Moudjahidine du peuple (MEK) ont déclaré Fox News Digital sur les tentatives d’assassinat qui remontent à des années.

Jafarzadeh a découvert qu’il était une cible de choix pour le régime après avoir vu des informations dans les médias sur une plainte pénale et un affidavit liés à la tentative d’assassinat contre Trump et Bolton et avoir vu son propre nom parmi les cibles possibles dans l’affidavit.

“J’étais déjà alerte sur les menaces terroristes potentielles du régime iranien parce que, seulement un mois auparavant, un diplomate porteur de bombes du régime iranien avait été arrêté, et nous savions que Téhéran n’opère généralement pas que sur une seule cible, et on s’attendait donc à ce qu’il planifie également des opérations terroristes aux États-Unis », a-t-il expliqué.

Il a souligné trois tentatives infructueuses rien qu’en 2018 pour tenter d’atteindre des cibles du MEK, notamment une tentative de bombardement du siège du MEK en Albanie et une tentative en juillet de la même année de frapper un rassemblement à Paris, après quoi les autorités françaises ont arrêté un diplomate iranien.

La portée de l’Iran s’étend aux agents opérant secrètement aux États-Unis qui maintiennent “une couverture bénigne” pour cacher leur lien avec Téhéran, selon Jafarzadeh. Il a affirmé que de nombreux agents du régime iranien utilisent la couverture irano-américaine ou opèrent dans des groupes de réflexion ou des institutions universitaires.

Ali Safavi, membre de la commission des affaires étrangères du CNRI basé à Paris, soutient que les tentatives contre les groupes du contre-régime les valident car cela prouve que le régime les considère comme des “menaces existentielles”.

“La politique malavisée consistant à apaiser la théocratie médiévale et à fermer les yeux sur la conduite flagrante des mollahs au pays et à l’étranger a créé une culture d’impunité qui ne fait que les encourager à répandre leur terrorisme au-delà des frontières de l’Iran”, a déclaré Safavi à Fox News Digital. Il a également découvert qu’il était une cible lorsque l’affidavit contre les agents iraniens a été rendu public.

“J’en avais vu un [the assassins], le serveur du comté d’Orange », a-t-il révélé. « Le restaurant dans lequel il travaillait était un établissement populaire et fréquenté par tous les Iraniens. J’étais en ville en 2015 et je suis allé au restaurant plusieurs fois. Et, à chaque fois, il était notre serveur et très attentionné avec nous. Nous ne savions pas qu’il essayait en fait d’écouter ce dont nous discutions.”

L’assassin potentiel a également demandé une photo avec Safavi lorsque les deux se sont croisés lors d’une manifestation devant le siège des Nations Unies à New York en 2017.

Les deux hommes pensent que la révélation de tentatives répétées et continues contre d’anciens responsables américains et des dissidents iraniens devrait s’avérer suffisante pour que l’administration Biden mette fin aux négociations d’un accord nucléaire et à la libération potentielle de millions de fonds indispensables pour une nation économiquement affamée qui continue pour financer des groupes terroristes par procuration dans les pays voisins.

“Un léopard ne change jamais de place”, a déclaré Safavi. “Conformément à la plate-forme politique du Parti démocrate, les droits de l’homme doivent être au centre de toute politique vis-à-vis du régime iranien. La seule politique viable et efficace pour faire face à la brutalité de Téhéran sur son territoire et à la propagation du terrorisme à l’étranger est de durcir et étendre les sanctions pour priver le régime des ressources avec lesquelles il soutient son appareil de répression et de guerre. »

Les critiques ont également utilisé la révélation de tentatives d’assassinat contre des responsables américains pour faire valoir que l’administration Biden devrait refuser au président Ebrahim Raisi un visa, qu’il serait tenu d’avoir pour assister à l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre.

“L’administration Biden a publiquement reconnu que le régime de Téhéran complotait activement pour assassiner des Américains”, a déclaré Richard Goldberg, conseiller principal à la Fondation pour la défense des démocraties et ancien responsable du Conseil de sécurité nationale, à Fox News Digital.

« Comment peuvent-ils délivrer des visas aux responsables du complot ? Il serait pleinement conforme à la loi américaine et aux obligations conventionnelles de refuser à Raisi et à sa délégation des visas pour des raisons de sécurité nationale.

Brooke Singman de Fox News a contribué à ce rapport.