L’Américain s’est rendu sur les réseaux sociaux mardi soir en déclarant: « Les accusations d’agression sexuelle ne sont pas quelque chose que moi ou quiconque ne devrait jamais prendre à la légère, mais pour être clair, cette affirmation faite contre moi est à 100% fausse. »

Il a accusé Paradise, une autre célébrité des médias sociaux, de fabriquer « une tentative flagrante d’attention pendant une semaine de combat très visible, » et a fait un signe de tête en direction de son site Web de contenu pour adultes et de la liste de courses Amazon destinée aux fans qui achètent ses cadeaux, tout en se demandant pourquoi les accusations avaient mis deux ans à se faire jour.

Insistant sur le fait qu’il est un « le garçon de maman » qui respecte «les femmes et les mères plus que tout», Paul a également menacé de poursuivre pour diffamation de caractère.

Paradise a fait ses déclarations dans une vidéo de près de 21 minutes intitulée « Trigger Warning: Jake Paul m’a agressé sexuellement ».

Dans celui-ci, elle allègue que lors de l’une des nombreuses visites à son domicile de l’équipe 10 en Californie de juin à juillet 2019, la jeune femme de 24 ans l’a forcée à pratiquer des relations sexuelles orales et l’a touchée sans consentement.

« Le sexe est très spécial et très important pour moi, » déclare le paradis.

« Normalement, tout le monde me respecte quand je ne veux pas faire de choses sexuelles, alors j’ai pensé que c’était bien si j’allais dans sa chambre, » Elle ajoute.

« Je pensais que ce serait bien de l’embrasser, parce que je pensais qu’il s’arrêterait si je ne voulais rien faire d’autre. »

Paul aurait demandé, « Si rien ne va se passer, à quoi ça sert? », quand Paradise repoussa ses mains.

Mais alors apparemment « a défait son pantalon et a attrapé mon visage et a commencé à baiser mon visage » sans autorisation.

« Il n’a pas demandé le consentement ou quoi que ce soit, » Paradise explique. « Ce n’est pas bien. A aucun niveau, ça va. »

Paradise a déclaré plus tard qu’elle avait tenté de contacter Paul après l’incident, mais qu’elle avait été impassible.

« Je n’ai jamais eu d’excuses, » elle a réclamé.

«Ce n’est pas parce que je t’ai laissé m’embrasser et que je t’ai laissé me tenir la main et que je t’ai laissé danser avec moi dans ta chambre, ça ne te donne pas le droit.»

Expliquant les doutes de Paul quant aux raisons pour lesquelles il a fallu autant de temps pour s’exprimer, Paradise affirme qu’elle a été forcée de signer un accord de non-divulgation, et a pensé que ce faisant, elle était « se déconnecter [her] le droit de parler de quoi que ce soit en gros.

« J’y pense tous les jours, » elle dit.

Les allégations ne sont pas un bon aperçu pour Paul à la veille de son combat de boxe très attendu avec l’ancien combattant de l’UFC Ben Askren.

Avec le vétéran du MMA et son jeune ennemi qui se parlent constamment, Askren devrait utiliser cela comme carburant dès qu’il en aura l’opportunité.