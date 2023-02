Tentative du gouvernement d’interdire les manifestations à marche lente rejetées par la Chambre des lords

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Une tentative du gouvernement d’interdire les manifestations de «marche lente» a été rejetée par la Chambre des lords au milieu d’une série de lourdes défaites pour le projet de loi controversé sur l’ordre public.

La loi est une réaction aux protestations de groupes tels que Just Stop Oil et Insulate Britain, et à une série de batailles juridiques pour savoir si les manifestants commettent un crime en bloquant les routes.

Un changement qui aurait abaissé le seuil d’intervention de la police dans les manifestations avec une définition large de “perturbation grave” a été rejeté de justesse par 254 voix contre 240.

Étant donné que la décision a été présentée comme un amendement à la loi alors qu’elle avait déjà été adoptée par la Chambre des communes, la défaite a été fatale et la décision ne peut pas être réintroduite par les députés.

Un autre amendement du gouvernement visant à empêcher que le fait de protester contre “un sujet de débat actuel” ne soit utilisé comme excuse légitime pour bloquer une route a également été rejeté par 248 voix contre 239.

Plusieurs pairs ont émis des avertissements sur la force du sentiment public à l’égard du changement climatique, un pair conservateur suggérant que l’activité de protestation était provoquée parce que les gens ne pensaient pas que le gouvernement « s’en occupait de manière satisfaisante ».

Lord Deben, président de la commission sur le changement climatique, a déclaré à la Chambre des lords : « Le gouvernement doit se rendre compte que ses politiques doivent d’une certaine manière refléter les inquiétudes et les préoccupations profondes du public, ou peu importe le nombre de lois qu’il passer, parce qu’ils ne seront pas obéis.

Au total, le gouvernement a subi six défaites au deuxième jour de l’étape du rapport meurtrier du projet de loi sur l’ordre public, mais pourra renvoyer certaines mesures à la Chambre des lords dans le cadre du processus de « ping-pong ».

Le projet de loi a été créé après que la Chambre des lords a rejeté certains des mêmes pouvoirs lorsque le gouvernement a tenté de les ajouter à la loi de l’année dernière sur la police, la criminalité, les peines et les tribunaux, qui a elle-même déclenché des manifestations à l’échelle nationale.

De nouveaux pouvoirs d’arrêt et de fouille sans suspicion pour les manifestants, une tentative de lutte contre les tactiques de verrouillage, ont de nouveau été rejetés par la Chambre des lords mardi – avec la rébellion de cinq pairs conservateurs.

Des inquiétudes avaient été exprimées quant à l’impact qu’une telle décision pourrait avoir sur des membres innocents du public, en particulier les Noirs et les minorités ethniques, à un moment où la confiance dans la police a été ébranlée par une série de scandales.

Des manifestants perturbent le débat de la Chambre des Lords sur la loi sur les manifestations

L’ancien commissaire de la police métropolitaine, Lord Hogan-Howe, désormais pair, a déclaré que les pouvoirs existants pour arrêter les gens sans motif “ont causé de vrais problèmes”, avertissant: “En particulier dans le contexte de Londres, je mets en garde le gouvernement contre l’extension sans motif de l’arrêt et recherche.”

L’ancien officier supérieur de police et pair démocrate libéral Lord Paddick a déclaré remettre en question “une expansion significative des pouvoirs de la police” à un moment où la confiance dans la police diminue.

“Il existe potentiellement une liste interminable d’objets qui pourraient être fabriqués, adaptés ou destinés à être utilisés au cours ou en relation avec des délits de protestation”, a-t-il averti. “Cela pourrait entraîner l’arrestation, la fouille et potentiellement l’arrestation de nombreuses personnes innocentes pour possession d’objets banals.”

Peers a de nouveau défié le gouvernement en ajoutant des garanties pour les journalistes dans le projet de loi par 283 voix contre 192, à la suite de l’arrestation de journalistes couvrant les manifestations de Just Stop Oil sur le M25.

Les Lords ont également soutenu les restrictions à l’utilisation d’ordonnances d’interdiction de manifestation controversées et ont complètement supprimé une disposition qui aurait permis d’imposer la sanction à des personnes qui n’avaient été reconnues coupables d’aucune infraction.

L’indépendant comprend que les officiers supérieurs de la police n’ont pas demandé de grandes parties du projet de loi sur l’ordre public et n’ont pas été formellement consultés par le gouvernement.

Certains craignent que de nouveaux pouvoirs de protestation controversés ne les mettent en danger et ne nuisent à la confiance du public, et un rapport sur les lois potentielles de l’Inspection HM de la gendarmerie a déclaré que “la plupart des personnes interrogées ne souhaitaient pas criminaliser les actions de protestation en créant une infraction spécifique concernant le verrouillage”. ”.