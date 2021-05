Tentative d’enlèvement à Pensacola, en Floride: un homme de 11 ans se bat contre un homme

PENSACOLA, Floride – Une jeune fille de 11 ans qui a échappé à une tentative d’enlèvement est qualifiée de héros après la diffusion d’une séquence vidéo montrant comment elle s’est défendue contre un inconnu qui tentait de la porter jusqu’à son véhicule.

Une vidéo de surveillance montre la jeune fille assise à un arrêt de bus à Pensacola mardi matin lorsqu’une Dodge Journey blanche est passée et est revenue environ une minute plus tard. Un homme est alors vu sortir du véhicule et courir vers la fille.

La fille a immédiatement essayé de saisir ses affaires et de courir, mais l’homme – identifié plus tard comme Jared Paul Stanga – a attrapé la fille.

Une lutte s’est ensuivie entre les deux lorsque Stanga est tombé sur la fille avant de la laisser finalement partir et de regagner son véhicule en courant. La fille attrapa rapidement ses affaires et sortit du cadre pendant que Stanga s’éloignait dans la même direction.

La jeune fille aurait pu rentrer chez elle en courant et informer ses parents de l’incident. Ses parents ont alors appelé les forces de l’ordre.

Stanga a été arrêté plus tard dans la journée après que le shérif du comté d’Escambia, Chip Simmons, ait demandé l’aide du public pour identifier l’homme vu sur la vidéo.

Le bureau du shérif confirme:Un homme en garde à vue après une tentative d’enlèvement d’une fillette de 11 ans

« C’est juste terrifiant »:Une vidéo montre un enfant de 4 ans enlevé du lit avant d’être retrouvé mort dans la rue de Dallas

Simmons a déclaré que la fillette de 11 ans jouait avec de la bave bleue lors de la tentative d’enlèvement. Le suspect a été vu dans des vidéos de surveillance dans des dépanneurs et d’autres quartiers de la ville mardi avec de la bave bleue sur les bras.

La fille et sa mère «travaillent à travers cela», a déclaré Simmons, ajoutant que la jeune fille est son «héros» pour se battre aussi dur qu’elle l’a fait.

Stanga a été accusé de tentative d’enlèvement d’un enfant de moins de 13 ans, de voies de fait graves et de coups et blessures graves, selon un message publié sur les réseaux sociaux par le bureau du shérif.

Simmons a déclaré lors d’une conférence de presse mardi soir que Stanga avait des antécédents d’infractions sexuelles contre des enfants.

« Je ne peux m’empêcher de penser que cela aurait pu se terminer très différemment si cette victime de 11 ans n’avait pas pensé à se battre, à se battre et à ne jamais abandonner. Cela aurait pu se terminer terriblement », a déclaré Simmons. pensez-vous que cet homme a arrêté sa camionnette et a essayé de la chercher et de l’emmener dans cette camionnette? Il ne faut pas un génie pour comprendre quelles étaient ses intentions. Elles n’étaient pas bonnes.

Suivez la journaliste Asha Gilbert @Coastalasha. Courriel: agilbert@usatoday.com.