Tentative de travail pour forcer Sunak à révéler ce qu’il savait sur Braverman

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les travaillistes tenteront d’utiliser un vote à la Chambre des communes pour forcer Rishi Sunak à révéler ce qu’il savait des failles de sécurité de Suella Braverman lorsqu’il a reconduit son ministre de l’Intérieur.

Le Premier ministre est confronté à des questions sur son jugement après l’avoir placée dans son cabinet quelques jours seulement après qu’elle a été forcée de démissionner pour violation du code ministériel.

Depuis lors, elle a admis avoir envoyé des documents officiels du gouvernement à sa messagerie privée à six reprises.

Il a également été rapporté qu’elle avait fait l’objet de plusieurs enquêtes sur les fuites et le ministre de l’Intérieur assiégé a également été contraint de nier qu’elle n’avait pas tenu compte des conseils juridiques concernant le surpeuplement pendant la crise du centre d’asile de Kent.

Les travaillistes ont exigé que M. Sunak expose ce qu’il savait et quand, à la suite d’affirmations, M. Sunak a conclu un “accord” avec Mme Braverman lorsqu’il a obtenu son soutien vital pour sa volonté de devenir Premier ministre.

La motion du parti demande au gouvernement de partager avec le parlement, ou la commission du renseignement et de la sécurité, les évaluations pertinentes du gouvernement en matière de sécurité et de risque, ainsi que les informations fournies au Premier ministre avant sa reconduction.

Le vote intervient alors que M. Sunak fait face à de nouvelles pressions pour sa reconduction de Sir Gavin Williamson au cabinet en même temps que Mme Braverman.

Sir Gavin a été critiqué ces derniers jours pour des messages d’accord qu’il a envoyés à l’ancien whip en chef de son propre parti.

La secrétaire d’État à l’intérieur de l’ombre, Yvette Cooper, a déclaré: “Le public se tourne vers le ministère de l’Intérieur pour assurer sa sécurité, ainsi que celle de ses familles et de ses communautés.

«Mais pour Rishi Sunak, reconduire Suella Braverman au poste de secrétaire à l’intérieur six jours seulement après avoir enfreint le code ministériel, contre avis et à la lumière de ces nouveaux rapports sur les violations de la sécurité et du code, était tout simplement irresponsable. Cela montre que ni le Premier ministre ni le ministre de l’Intérieur ne prennent suffisamment au sérieux la sécurité et la sécurité publique.

“Renommer Gavin Williamson au Cabinet Office qui couvre la cybersécurité et le Conseil de sécurité nationale alors qu’il a été limogé dans le passé à cause d’une fuite du Conseil de sécurité est encore plus inexplicable et aggrave le problème.

“C’est pourquoi nous devons savoir si Rishi Sunak a même pris en compte les questions de sécurité ou le code ministériel lors de ses nominations au Cabinet.

« Les députés conservateurs ne doivent pas voter pour cacher les réponses. La sécurité est trop importante pour un accord politique crasseux qui fait passer le parti avant le pays.”