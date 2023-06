Tentative de suicide de Tirthanand Rao : le partenaire de l’acteur dit : « Laissez-le mourir »

Tirthanand Rao, un visage populaire dans le monde de la télé, a choqué ses fans en essayant de se suicider pour la deuxième fois. Tirthanand, a précédemment travaillé avec le comédien-acteur Kapil Sharma dans The Kapil Sharma Show. En 2022, il a tenté de se suicider, invoquant ses problèmes financiers comme raison. Cette fois, Tirthanand a reproché à son partenaire de vie de l’avoir torturé, ce qui l’a forcé à se suicider. L’acteur a déclaré qu’il souhaitait ne plus vivre. Mais, lorsque les autorités policières ont contacté la petite amie de Tirthanand, la femme non identifiée a semblé étonnamment indifférente à la tentative de suicide de Tirthanand.

La petite amie de Tirthanandao Rao parle de la tentative de suicide de l’acteur

Lorsque les policiers ont interrogé le partenaire de Tirthanand au sujet de l’acteur, la femme a répondu : « Marne do, main toh aise bhi ussey chhodhney wali thi » (Laissez-le mourir, j’étais sur le point de le quitter) », a rapporté India Today.

Tirthanand Rao a consommé du phényle

Le 14 juin, Tirthanand a été mis en ligne sur Facebook et a consommé du phényle devant les utilisateurs des réseaux sociaux. Les amis de l’acteur se sont précipités chez lui et ont signalé l’affaire à la police. L’acteur a été admis dans un hôpital voisin pour y être soigné.

Dans une interview avec Aaj Tak, Tirthanand a accusé sa petite amie de torture. L’acteur a partagé qu’il était endetté de Rs 3-4 Lakh à cause de son partenaire. Tirthanand a allégué que la femme était responsable de l’avoir fait quitter sa propre maison, que les deux partageaient auparavant. Tirthanand a déclaré qu’il avait dû abandonner sa résidence pendant quelques semaines. « J’ai dû survivre sur le sentier pendant environ 10 à 15 jours », a-t-il déclaré.

Tirthanand Rao Facebook en direct

Lors de la session en direct sur Facebook, Tirthanand a fait la lumière sur sa relation tumultueuse, a ajouté le rapport. « Je voulais me débarrasser d’elle. Mais, cette femme a commencé à me menacer. Au contraire, elle a porté plainte contre moi… J’en ai marre et c’est pour ça que je veux me suicider », a-t-il ajouté. expliqué.

Projets Tirthan et Rao

Tirthanand a travaillé avec Kapil Sharma en 2016. Il a joué Junior Nana Patekar dans la série. L’acteur a également joué un rôle crucial dans le feuilleton quotidien Wagle Ki Duniya.