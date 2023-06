Tentative de suicide de Tirthanand Rao : l’acteur-comédien a également tenté de mettre fin à ses jours plus tôt de la même manière

Dans une tournure choquante des événements, Tirthanand Rao a fait la une des journaux pour sa tentative de mettre fin à ses jours. Oui, tu l’as bien lu. L’humoriste et acteur a réalisé un LIVE sur son compte Facebook. Il a raconté son calvaire avant de boire le poison pour mettre fin à ses jours. Heureusement, ses amis se sont précipités chez lui et l’ont emmené à temps à l’hôpital. Cependant, ce n’est pas la première fois que Rao tente de se suicider. Aussi choquant que cela puisse paraître, il a également tenté de mettre fin à ses jours plus tôt et de la même manière. Lisez les détails déchirants ci-dessous:

Tirthanand Rao a tenté de mettre fin à ses jours avant

Selon un rapport publié sur un portail d’informations sur le divertissement en ligne, Tirthanand Rao a également tenté de se suicider en 2021. C’était le 27 décembre 2021, lorsque Rao était venu sur Facebook, tout comme le récent. Il avait également appelé son assistant et parlé d’essayer de mettre fin à ses jours. Rao a affirmé qu’il avait plusieurs raisons de mettre fin à ses jours. Un rapport de News18.com a déclaré que Tirthanand avait traversé des moments difficiles après la pandémie. Ses finances se tarissaient et il ne restait plus d’économies sur son compte pour survivre. Tirthanand a également parlé de travailler dans des films et des séries Web, mais de ne recevoir aucun paiement pour son travail.

Tirthanand Rao se souvient également avoir survécu sur un vada pav ou n’avoir rien mangé pendant des jours en raison de sa situation financière. « J’ai réalisé que le seul moyen de sortir de ce gâchis était de mettre fin à mes jours », a-t-il déclaré au portail. C’est en effet très triste. Beaucoup de gens ont traversé une période difficile en raison de la pandémie avec les licenciements, etc. Tirthanand Rao est surtout connu pour imiter Nana Patekar. Il a essayé le sosie de Nana dans l’émission de Kapil Sharma.

Pourquoi Tirthanand a-t-il de nouveau tenté de mettre fin à ses jours ?

Selon le dernier rapport, Tirthanand a parlé d’une femme de sa vie qu’il avait vue et avec qui il était en couple. Dans son Facebook en direct, Tirthanand a révélé qu’il l’avait rencontrée en octobre de l’année dernière. La femme l’a fait chanter émotionnellement et lui a extorqué de l’argent. L’acteur et comédien a également affirmé avoir une dette d’environ Rs 3 à 4 lakhs à cause de la femme. Tirthanand a allégué que la femme était responsable de son état. Il a obtenu un insectifuge et l’a versé dans un verre avant de le boire. Ses amis qui l’ont vu en direct se sont précipités à son secours et l’ont emmené à l’hôpital.