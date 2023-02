Tentative de meurtre inculpée contre un homme de Coal City accusé d’avoir coupé un enfant avec un couteau – Shaw Local

COAL CITY – Un grand jury du comté de Grundy a inculpé mercredi un homme de Coal City pour tentative de meurtre après avoir prétendument coupé un enfant à la main et poussé, bousculé et frappé une femme, selon les archives judiciaires.

Nathanial J. Tvrz, 30 ans, n’a d’abord été accusé que de coups et blessures aggravés. La police de Coal City a ajouté une accusation supplémentaire après une enquête plus approfondie, selon les archives.

Le département de police de Coal City a déclaré que Tvrz s’était disputé avec une femme le 17 janvier.

L’enfant a été blessé alors que Tvrz tentait d’attaquer la femme avec un couteau de boucher, a indiqué la police.

Les dossiers de la police indiquent que l’enfant a été transporté à l’hôpital Morris pour y être soigné.

Lorsque les agents sont arrivés, un agent a sorti son arme à feu et a donné l’ordre à Tvrz de lâcher le couteau, ce qu’il a fait. Il a tenté de fuir la maison, mais a été plaqué par l’officier et arrêté. Les dossiers de la police montrent qu’il a dit à plusieurs reprises à un officier qu’il ne savait pas ce qui s’était passé.

Tvrz a été transporté à l’hôpital Saint-Joseph de Joilet.

Tvrz a été inculpé de coups et blessures graves sur un enfant, de coups et blessures aggravés à l’aide d’une arme mortelle, et de deux chefs de coups et blessures domestiques et de tentative de meurtre.

Tvrz avait déjà été condamné à trois ans de prison pour possession d’un véhicule à moteur dans le comté de Will en 2012 ; cinq ans pour vol dans le comté de Grundy en 2012, cinq ans pour possession d’une arme à feu volée dans le comté de Grundy en 2012, a purgé une peine de cinq ans pour cambriolage dans le comté de Grundy en 2013 et six ans supplémentaires pour cambriolage en 2019 avec six autres ans pour possession de contrebande dans la prison du comté de Grundy. Il a été libéré sur parole en août 2022, selon le Département des services correctionnels de l’Illinois.

Tvrz reste dans la prison du comté de Grundy avec une caution de 100 000 $.