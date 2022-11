“Tentative d’assassinat” d’Imran Khan: un journaliste de Sky sur les lieux alors que l’ancien Premier ministre pakistanais reçoit une balle dans la jambe | Nouvelles du monde

Mon caméraman Duncan Sharp et moi étions assis à l’intérieur du conteneur sur lequel Imran Khan se trouvait lorsque nous avons soudainement entendu des cris.

Il y avait beaucoup d’agitation et certains membres de l’équipe senior de Khan se sont précipités dans un escalier en colimaçon étroit, l’air stupéfait. Ce qui s’était passé n’était pas très clair, mais il y avait une pure terreur dans les yeux des gens.

Puis un homme grand, que j’avais vu sur le conteneur, est descendu avec un pied très ensanglanté.

La musique qui sortait des haut-parleurs s’est tue. Nous pouvions entendre les cris d’une femme à l’étage. Puis soudain, plus de membres de l’équipe senior de Khan ont émergé.

Ils nous disaient de descendre du conteneur immédiatement. On craignait que le tireur soit toujours à bord. Mais à ce stade, il était si difficile de savoir s’il y avait des menaces à l’extérieur. Nous n’avons entendu aucun coup de feu.

À ce stade, on ne savait pas si des personnes avaient été poignardées ou abattues.

La porte s’ouvrit à la volée et nous fûmes face à une foule paniquée.

Certains criaient : « Imran Khan est mort ».

D’autres demandaient : « Est-il mort, est-il mort ?

Des policiers armés ont commencé à courir vers nous. Des ambulances hurlaient dans la zone. J’ai vu un homme ensanglanté transporté dans l’ambulance, puis un autre. Je n’ai pas entendu de coups de feu, mais la musique était si forte que c’était peut-être difficile à entendre.

Alors que nous marchions pour essayer de nous mettre à l’abri, j’ai vu un médecin. Il m’a dit qu’il avait soigné deux des blessés.

L’un d’eux a dit qu’il avait été blessé à la hanche, mais les deux étaient dans un état stable.

Image:

La scène de la tentative d’assassinat



Alors que je sortais de l’hôpital, un membre de l’équipe senior de Khan a essayé de nous faire monter dans une voiture.

Il a dit qu’Imran Khan avait été transporté à l’hôpital et avait reçu une balle dans la jambe gauche. Nous savons qu’il est soigné à Lahore.

Faisal Javed, le chef du parti Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) de M. Khan, figurait également parmi les blessés. Nous avons vu son visage ensanglanté sur vidéo – une vidéo partagée avec nous par le PTI.

Il y dit: “J’ai été informé qu’Imran Khan et un autre membre du parti ont été blessés et qu’un membre du parti est décédé. Je prie pour tous les blessés, en particulier Imran Khan.”

Image:

Conséquences de la “tentative d’assassinat” d’Imran Khan



Deux heures avant, Imran Khan s’était assis pour un long entretien avec moi et avait insisté sur le fait qu’il espérait qu’il n’y aurait pas de violence lors de sa longue marche qui a commencé il y a six jours à Lahore, une marche d’une semaine à travers la plus grande province du Pakistan, le Pendjab, jusqu’au capitale Islamabad.

Il m’a dit que “le génie était sorti de la bouteille” et que les gens voulaient un changement radical dans le pays ; qu’ils en avaient assez de l’instabilité financière et de la corruption au Pakistan et qu’il était convaincu qu’il pourrait faire suffisamment pression sur le gouvernement par le biais de cette marche pour provoquer des élections anticipées.

Malheureusement, quelques instants plus tard, il était directement dans l’œil du cyclone. Face à la violence même qu’il espérait éviter.